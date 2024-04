Commemorazione del 25 aprile all’Ansaldo. Sanna: “A fianco dei lavoratori per la memoria della Liberazione”

Genova. «In questi giorni sarò impegnato in diverse commemorazioni per l’anniversario della Liberazione, ma sono contento di cominciare da qui, al fianco dei lavoratori di una delle aziende più importanti del nostro territorio. Furono anche i lavoratori dell’Ansaldo 80 anni fa, il 16 giugno del 1944, a subire la violenza e l’oltraggio della deportazione. La Resistenza passò anche dai luoghi di lavoro come questo».

Lo ha detto il consigliere regionale Armando Sanna, che ha partecipato questa mattina all’inizio della manifestazione a Genova Campi davanti alla sede di Ansaldo Energia.

«Ringrazio l’Anpi e i rappresentanti sindacali di Ansaldo Energia che anche quest’anno hanno organizzato un momento di commemorazione di grande valore simbolico – ha proseguito Sanna – Il 25 aprile diventa particolarmente importante quando, come in questo momento, l’Europa e il mondo sperimentano la tragedia e la minaccia della guerra. La memoria della liberazione dalla violenza nazifascista, dell’iniziativa di tutte le forze antifasciste che hanno donato al nostro Paese un periodo così lungo di pace è, ancora oggi, la migliore risorsa che abbiamo per ripudiare la guerra, come chiede la nostra Costituzione».