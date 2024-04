Come prevenire le rughe e cosa fare per ridurle: una guida utile

Qual è la prima manifestazione dell’invecchiamento cutaneo? Sì, sono proprio le rughe. Questi piccoli solchi, che possono essere più o meno profondi, riguardano ciascuno di noi: uomini e donne. Le rughe sono comunemente presentate come “inestetismi cutanei”: si possono prevenire? O meglio: una volta comparse, si possono ridurre? Vogliamo suggerire alcuni consigli utili a riguardo, come acquistare online creme viso antirughe.

Come prevenire l’invecchiamento cutaneo del viso?

Sono tantissime le best practice che possiamo seguire per prevenire le rughe, delle “regole” che guidano uno stile di vita sano, in cui si presta molta attenzione all’alimentazione, e non solo alla skin care quotidiana.

Cibi antirughe

Il benessere, si sa, inizia dalla tavola. E soprattutto dall’introduzione di alcuni alimenti ricchissimi di antiossidanti, che fanno bene alla salute e alla pelle. Quali? Dovremmo prediligere, in effetti, kiwi, pomodori, mandorle, anguria, mirtilli, fragole, carote.

Frutta e verdura sono indispensabili nel regime alimentare di chiunque, non solo per prevenire le rughe, ma anche perché fanno bene e apportano numerose proprietà e benefici. Al di là di questo aspetto, in ogni caso, riescono a rallentare e prevenire l’ossidazione delle cellule, in quanto neutralizzano i radicali liberi: i principali responsabili dell’invecchiamento precoce.

Fare sport

Lo sport fa bene alla pelle? Ebbene, sì! Allenarsi rende sicuramente il nostro corpo molto più tonico e snello, ma c’è anche l’altro lato della medaglia da considerare. Quale? Stimola non solo i muscoli, ma la rigenerazione cellulare, garantendo una maggiore ossigenazione ai tessuti. Tanti i vantaggi: l’attività fisica ci aiuta a eliminare le tossine, agisce da detox e stimola la produzione di endorfine e di collagene.

Evitare lo stress

Non si parla mai abbastanza di stress ossidativo: sappiamo che le rughe sono un cedimento del derma, perché, con il trascorrere del tempo, produciamo sempre meno collagene ed elastina. A contribuire all’invecchiamento precoce, però, sono numerosi fattori, come lo stress ossidativo. Le rughe da stress sono causate da uno stile di vita poco sano, così come dalle cattive abitudini. Spesso a concorrere tra i fattori troviamo espressioni corrucciate, strizzare spesso gli occhi, postura errata di fronte al PC, la luce blu di smartphone, tablet e altro.

Come proteggere la pelle?

Sempre in tema prevenzione, è molto importante approfondire un ulteriore aspetto, ovvero prestare attenzione ai raggi UV, in quanto contribuiscono alla formazione delle rughe da invecchiamento.

Tendenzialmente siamo abituati a usare la protezione solare in piena estate, quando andiamo al mare. Ma dovremmo metterla praticamente tutti i giorni per proteggere la pelle.

Le rughe attiniche, dunque, sono causate proprio dai raggi UV: sono tra le più antiestetiche, in quanto il viso appare molto invecchiato. Per mantenere al meglio l’elasticità cutanea, il consiglio è di usare la crema protettiva, ma anche di prediligere i cosiddetti alimenti fotoprotettivi, come i carotenoidi.

Determinante è poi mantenere la pelle super idratata: teniamo presente che proprio nel derma si trova il 70% dell’acqua cutanea, mentre la percentuale scende nello strato più superficiale.

Cosa fare per ridurre le rughe

Ridurre le rughe non è impossibile. Anzi. La prima regola è semplice: ci vuole forza di volontà, proprio come accade per la dieta. Perché bisogna rivoluzionare in parte il proprio stile di vita, modificare piccole abitudini, o ancora seguire una skincare antirughe, con prodotti specifici. Ed è proprio sull’azione delle creme antirughe che vogliamo concentrarci.

Le creme viso antirughe

Di fondamentale importanza, usando le creme viso antirughe in modo giornaliero è possibile notare un miglioramento. La parola d’ordine, in questo caso, è costanza, ma non solo: bisogna acquistare il prodotto più indicato in base alla propria tipologia di pelle.

Tra i prodotti da valutare, in ogni caso, troviamo Miamo Longevity Plus Multi Peptide 20% Lifting Serum, un siero tensore che presenta un’azione doppia, ovvero distensiva e liftante. Perché è utile? I peptidi stimolano la produzione di collagene.

Non meno interessante è la crema correttiva Filorga Time-Filler 5XP, che permette di agire su ben cinque tipi di rughe, sia sul viso quanto sul collo. L’obiettivo di questo prodotto è di distendere le rughe di espressione e andare a levigare le rughe più superficiali.

Non fate, infine, l’errore di sottovalutare la zona del contorno occhi, che va trattata con un prodotto specifico come La Roche Posay Hyalu B5 Crema Occhi: la formula a base di acido ialuronico e vitamina B5 propone un’azione antirughe, illuminante e rimpolpante.