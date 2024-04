Cloe, la cagnolina scomparsa a Sampierdarena: il quartiere si mobilita per la sua ricerca

Genova. Nel pomeriggio del 22 aprile 2024, a Sampierdarena, Genova, si è smarrita un Cane di nome “Cloe”. Cloe, appartenente ad Angela Fiorenza, la titolare della rinomata merceria “Ideando da a mersà” situata in Via Luigi Dottesio 55R, è un cane meticcio incrociato, probabilmente con Labrador, di due anni e taglia media (circa 25 kg). Sarebbe scomparsa davanti al supermercato Doro in Via Carrea.

Nel corso della giornata di martedì 22 aprile, un cane molecolare è riuscito a fiutare l’odore di Cloe dalla zona della marina e dall’aeroporto di Sestri. Dirigendosi da Cornigliano (sotto strada) e dalla zona dei campi, le ricerche indicano che potrebbe essere transitata da queste zone, individuate dal cane molecolare.

Angela Fiorenza ha lanciato un appello urgente: “Chiunque avvistasse l’animale è pregato di contattarla ai seguenti numeri: 377 515 25 49. Il cane è docile, ma potrebbe essere spaventato, quindi si prega di non urlare in sua presenza e di avvicinarlo con calma nel caso lo si scorgesse”. Per qualsiasi informazione utile al ritrovamento di Cloe, si prega di fare riferimento ai recapiti forniti.