Chiusura mercato di piazza Sarzano, Villa (Pd): “Trovare soluzioni alternative”

Genova. Nella seduta di martedì scorso, il consigliere del Partito Democratico Claudio Villa ha presentato un’interrogazione urgente in merito alla chiusura del mercato all’aperto di piazza Sarzano che comporterebbe la probabile ennesima perdita di attività commerciali della città.

“Inaugurato nel luglio del 2013, il mercato di piazza Sarzano era nato su richiesta degli stessi residenti della zona che, subendo il costante e inesorabile processo di chiusura delle botteghe storiche del centro, avevano chiesto di poter impegnare quegli spazi con la presenza di un mercato” dichiara Villa.

“Da mesi, ormai, quel mercato è stato chiuso e ancora non abbiamo notizie di quali siano le alternative previste dall’Amministrazione in collaborazione con il Consorzio degli Operatori che gestiscono la struttura. C’è un progetto per l’area? È stato avviato un dialogo con gli operatori del Consorzio per sostituire quelle chiuse con nuove attività? Dalle parole dell’assessora competente apprendiamo che esisterebbero delle proposte da parte del Consorzio stesso. Ci auguriamo che queste portino al più presto a una nuova destinazione degli spazi e a nuovi servizi per residenti e fruitori dell’area” conclude il consigliere Villa.