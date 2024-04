Chiavari, dal 18 al 20 aprile a palazzo Rocca torna l’Economic Forum Giannini

Chiavari. Economia, imprenditoria, politica. Ma anche turismo, climate change e sport. Sono solo alcuni dei temi, e delle sfide più urgenti, che verranno affrontati durante la quarta edizione dell’Economic Forum Giannini, dedicata ad Amadeo Peter Giannini, il più geniale banchiere del XX Secolo, fondatore della Bank of America. La famiglia di Giannini emigrò in California da Favale di Malvaro, piccolo borgo montano nella vicina Val Fontanabuona. Un imprenditore visionario e gentiluomo, figura di spicco per la sua lungimiranza, l’intraprendenza e il saper fare.

La tre giorni di approfondimenti si terrà a Chiavari dal 18 al 20 aprile, all’Auditorium San Francesco e nelle sale di Palazzo Rocca. L’evento è organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari in collaborazione con il Centro Studi Peter Amadeo Giannini, con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana, Anci, Confindustria Genova e Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Genova Liguria Film Commission.

Ritorna così l’annuale appuntamento dedicato agli scenari dell’economia del comparto turistico del territorio, e non solo, che ha sempre più bisogno di strategie, infrastrutture e di un sistema adeguato di trasporti per far crescere le imprese. Tra guerre, aumento dei costi energetici, cambiamenti climatici, articolate procedure burocratiche e ostacoli da eliminare.

Relatori ed esperti provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale, saranno i protagonisti dell’edizione 2024. Present il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il ministro della P.A. Paolo Zangrillo, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Città Metropolitana di Genova Marco Bucci, il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso e di Confapi Cristian Camisa. Il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli, la presidente del Centro Studi Peter Amadeo Giannini Cristina Bolla, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, l’imprenditrice Ornella Barra, il presidente dell’ordine dei Giornalisti Filippo Paganini, il sondaggista e sociologo Renato Mannheimer, il regista Vito Molinari, fra i padri fondatori e memoria storica della Rai, e la pluricampionessa olimpica Sara Simeoni.

Cinque le novità di questa quarta edizione. Prenderà il via il progetto “Giannini’s School”. Un evento collaterale nato dall’idea di far conoscere ai ragazzi la figura di Amadeo Peter Giannini, coinvolgendoli in un percorso interattivo grazie a momenti di formazione (come la visita alla casa di Giannini per la ricerca finalizzata alla creazione di un docufilm), che si concluderà con la partecipazione ai vari interventi in programma e la presentazione del loro elaborato. Il 18 aprile, alle 9, si svolgerà l’intitolazione dell’istituto secondario superiore di viale Millo a Giannini. Verrà consegnato alle 10.30, ad Ornella Barra, Chief Operating Officer, International presso Walgreens Boots Alliance, il premio Amadeo Peter Giannini. Mentre, alle 21 al cinema Mignon, si terrà la presentazione in anteprima mondiale del docufilm su Amadeo Peter Giannini “Dollars & Garbage già AP Giannini” a cura del Centro Studi Peter Amadeo Giannini. Infine, nasce quest’anno il premio Bper Economic Forum Giannini, un riconoscimento in denaro destinato ad un ricercatore che con il proprio lavoro si è distinto nel campo dell’innovazione.

“Un appuntamento importante per il nostro comprensorio, un’occasione per discutere di economia e sviluppo con esperti di fama nazionale e internazionale. L’Economic Forum Giannini è in grado di offrire interessanti spunti di riflessione, e confronto, su temi di grande attualità – dichiara l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Le grandi novità dell’edizione 2024 abbracciano diverse realtà, da quella scolastica a quella legata al mondo del cinema e dell’imprenditoria. Quest’anno abbiamo pensato in particolare ai più giovani con un approfondimento ideato ad hoc sulla figura del più grande banchiere del XX secolo. Crediamo che la sua eredità di innovazione e inclusione continui ad essere fonte di grande ispirazione per le nuove generazioni – conclude – La città di Chiavari vuole rendere omaggio e ricordare Amadeo Peter Giannini, che oltre ad aver lasciato un segno indelebile nel sistema bancario americano, ha contribuito a migliorare la vita di milioni di persone, dedicando una particolare attenzione agli immigrati e alle piccole imprese, spesso esclusi dai servizi bancari tradizionali”.

“Anche quest’anno Chiavari apre le porte all’evento dedicato ad Amadeo Peter Giannini – dichiara il sindaco, Federico Messuti – L’Economic Forum Giannini riunirà nella nostra città diversi ospiti e grandi relatori per discutere di questioni economiche e sociali di rilievo. Premieremo anche una chiavarese d’eccezione, Ornella Barra, che con la sua vision e il suo lavoro ha raggiunto straordinari risultati a livello globale. Chiavari sarà di nuovo il centro del dibattito economico e culturale del Tigullio, un’occasione da non perdere e da valorizzare al meglio”.

Programma “Giannini’s School”

MARTEDÌ 16 APRILE

Ore 10.30 | Auditorium san Francesco

Peter Amadeo Giannini, I 100 anni di Walt Disney e i 70 anni della Rai

Si ricorderà il centenario di Walt Disney e come lo stesso Amadeo Peter Giannini fu il primo a comprenderne il talento, al quale diede consigli e finanziamenti per realizzare film leggendari. L’occasione è importante e di grande attualità, anche per l’iniziativa editoriale di Editore Panini che con Topolino ha recentemente dedicato un volume ai 70 anni della Rai, festeggiati a gennaio. Parteciperanno Andrea Freccero, art director di Topolino, Vito Molinari, regista della trasmissione inaugurale del 3 gennaio 1954 nello studio TV3 di Corso Sempione a Milano, e Luca Ponzi, caporedattore TGR Liguria.

MERCOLEDÌ 17 APRILE

Ore 10 | Auditorium San Francesco

A lezione di educazione finanziaria

Maura Fioravanti Ufficio Sponsorship – BPER Banca

Peter Amadeo Giannini “Il banchiere Galantuomo”

Giorgio Chiarva Scrittore e imprenditore

Incontro con autore del libro