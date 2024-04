Chiatta sequestrata in porto rischia di affondare, l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Una chiatta posta sotto sequestro, ormeggiata a Ponte dei Mille, stava imbarcando acqua e rischiava di affondare. L’allarme è scattato alle 6.30 di stamattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del servizio portuale del distaccamento nautico di Calata Gadda per procedere al prosciugamento.

Grazie alle pompe di aspirazione della motobarca i vigili del fuoco stanno riportando la chiatta in condizioni di normale galleggiamento, in attesa dell’arrivo di una squadra di sommozzatori privati per le riparazioni.

Sul posto anche la Capitaneria di porto.