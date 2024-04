Certosa, i cantieri della metro bloccano nuove strade: panificio rischia di restare isolato

Genova. “Si diceva che dopo Pasqua, avrebbero chiuso il sottovia Penne Nere e Via Mansueto, solo oggi veniamo a sapere che dal 29 aprile sarà chiuso il Voltino di piazzetta Penne Nere con tutta una serie di prescrizioni riguardanti la viabilità, e che se andrà tutto bene si potrà ritornare alla normalità riaprire il 9 di agosto. E’ un intervento che comprenderete causerà pesanti ricadute alla viabilità, ai residenti e in particolare sul panificio della signora Paolozzi di via Mansueto. Stiamo parlando dell’unico alimentare rimasto da Brin sino a Castelluccio, i famosi ‘presidi di socialità’, quelli che tengono aperti i quartieri, quelli che sono le luci accese delle strade”.

Così in un comunicato il Comitato liberi cittadini di Certosa si rivolge alle istituzioni per le ultime novità relative ai disagi legati al cantiere di prolungamento della metropolitana da Brin a Canepari.

“L’obiettivo che il Comune si è dato per l’attivazione alla fine 2024, ci pare costringa la ditta a operare con programmi quasi giornalieri – continua il comitato – questo stato di cose, si ripercuote pesantemente sulle attività commerciali, costrette a “scoprire” quasi giorno per giorno, le modifiche alla viabilità. L’impegno che vi eravate assunto di un aggiornamento sui cantieri quindicinale è ormai un ricordo, le richieste di informazioni in via breve, sono inevase”.

“Stiamo parlando di attività che per tenere aperto, hanno bisogno di magazzino, di sapere quanto ordinare, quanto devono mettere in forno, come pagare le persone che ci lavorano – continua la nota

– l’amministrazione consapevolmente, è intervenuta sino a settembre 2023 ma ora senza un programma di lavoro definito, il rischio è la chiusura e non è accettabile. E’ necessaria una programmazione, sapere cosa succede, definire dei tempi, verificare la compatibilità del cantiere con l’apertura del panificio, cose che devono essere definite con i diretti interessati”.