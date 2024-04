Certosa e Rivarolo, partiti i lavori di riqualificazione delle aree verdi

Genova. “Sono soddisfatta che in seguito alla mozione che avevo presentato in Municipio lo scorso 26 ottobre, siano iniziati i lavori di riqualificazione delle aree verdi di Certosa e Rivarolo”.

Lo dice in una nota Giada Beghin, vicecapogruppo della Lega in Municipio V Valpolcevera.

“Si tratta di giardini molto usati dalla cittadinanza per i quali ho chiesto che vengano inserite anche delle attrezzature sportive come è stato fatto in altre aree verdi pubbliche del nostro comune”, aggiunge la consigliera della Lega.

“Un importante risultato per migliorare la qualità della vita dei cittadini, che troveranno un luogo accogliente dove trascorrere il loro tempo anche con spazi di svago”, conclude Beghin