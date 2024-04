Cep, scatta la raccolta firme per avere un supermercato di quartiere

Genova. Tornare ad avere un market di quartiere, che possa agevolare la vita ai tanti residenti costretti ogni giorno al pellegrinaggio del carrello per poter portare a casa il pranzo e la cena. Questo in sintesi l’obiettivo dell’iniziativa promossa da alcuni residenti del Cep per raccogliere le firme e chiedere all’amministrazione civica di intervenire per risolvere un problema che va avanti da anni.

“Da dieci anni il Cep non ha un supermercato – specifica Filippo Bruzzono, consigliere comunale che si è fatto “cerniera” dell’iniziativa senza cappelli politici – Un assurdo visto che questa amministrazione ha aperto molti nuovi supermercati in città in quartieri già densamente muniti di spazi dedicati alla grande distribuzione, dimenticandosi però di questo territorio, abbandonato a se stesso”.

“Il nostro vuole essere un tentativo di riaprire una struttura che già c’era in via 2 dicembre, cercando di sollecitare l’amministrazione a rendere appetibile una struttura del genere”. La raccolta sarà organizzata sabato 6 aprile dalle 9 alle 13 presso la farmacia di via 2 Dicembre.