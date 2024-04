Centro storico, al via l’iniziativa “Semi di libertà”: laboratori, mostra di fiori, giochi e merenda

Genova. Inizia oggi l’iniziativa Semi di Libertà, che vede coinvolti i tre sestieri del centro storico di Genova: Sestiere del Molo, Sestiere di Prè e Sestiere della Maddalena.

Primo appuntamento oggi pomeriggio nel Sestiere del Molo con laboratori, mostra di fiori, giochi, musica, piante e merenda insieme: appuntamento in piazza San Bernardo, dalle 16.30.

Martedì 23 aprile appuntamento presso “PER PRE’ – Hub di Quartiere” in Piazzetta Vittime di tutte le Mafie nel Sestiere di Prè, in programma laboratori artistici, giochi e merenda a partire dalle ore 16.30.

Lunedì 6 maggio sempre dalle ore 16.30 appuntamento nel Sestiere della Maddalena in Piazza Cernaia con laboratori, giochi e la merenda.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti per seminare nuovi immaginari, nuovi modi di vivere comune attraverso una festa-azione primaverile, che incrocia anche la festa della Liberazione e che ogni anno porta bellezza e coinvolge soprattutto i più piccini e le più piccine.

Semi di Libertà nasceva anni fa per far vivere vie e piazze in modo diverso, sensibilizzando attraverso gioco e creatività, alla cura degli spazi, al verde, alla relazione positiva con un messaggio che accompagna l’evento: quello della possibilità e dell’immaginazione.