Centenario morte di Puccini, al Carlo Felice in scena “La Bohème”. Toti: “Innovazione e tradizione”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha assistito questa sera alla prima de “La bohème”, opera di Giacomo Puccini, in scena al Teatro Carlo Felice di Genova. Si tratta del settimo titolo del ricco cartellone della Stagione Lirica dell’Opera Carlo Felice e l’allestimento viene ripreso in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore.

“Il Carlo Felice è un monumento nazionale della cultura italiana – commenta il governatore ligure Giovanni Toti – come riconosciuto dal Governo, ed è un simbolo della grandezza di Genova, testimoniato dall’affetto del pubblico. Il trionfo di questa stagione lirica rimarca la centralità della proposta artistica, che, come in questo caso, unisce l’innovazione alla tradizione. Con l’opera di Puccini compiamo un viaggio emozionante nella Parigi bohémien dell’Ottocento, trasmettendo ancora il potere dell’amore, dell’estro artistico e dell’umanità. Con un cast eccezionale, la direzione di Francesco Ivan Ciampa e la regia di Augusto Fornari, siamo testimoni di un’esperienza unica in Liguria”.