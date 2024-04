C’è un ligure nell’orchestra dei Migliori anni di Carlo Conti: è il chitarrista Paolo Ballardini

Genova. Nuovamente sugli schermi di Raiuno il chitarrista ligure Paolo Ballardini. Dal 6 aprile è impegnato nell’orchestra dei Migliori anni la trasmissione condotta da Carlo Conti su Raiuno, un juke-box musicale dove gli artisti più importanti della canzone italiana e internazionale vengono accompagnati dall’orchestra del Maestro Pirazzoli.

Nella prima puntata ha suonato con Nile Rodgers, membro fondatore degli Chic e produttore di grandi star come Madonna, Diana Ross e David Bowie, Patty Pravo, Fausto Leali, Francesco Gabbani, Amedeo Minghi, Wilma De Angelis, Syria e Valeria Rossi.

Paolo Ballardini inizia il lavoro con l’orchestra del programma nel 2016 affiancando il collega Gianluca d’Alessio. Ha lavorato anche nell’ultima edizione di Tale e quale show; parallelamente all’attività di turnista alterna quella di concertista con diversi progetti musicali come i Baires (trio di tango argentino con G. Campi e A. Vandresi) e quella di didatta tenendo corsi di chitarra moderna come insegnante abilitato Cpm Edu. Nel 2010 ha vinto l’audizione come prima chitarra in oltre 200 repliche del musical Mamma Mia!