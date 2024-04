Genova. I cosiddetti giardini segreti di Castello D’Albertis riaprono parzialmente al pubblico, con un ciclo di visite guidate, in occasione del ventennale del Museo delle Culture del Mondo. Ulteriori dettagli saranno forniti domani in una conferenza stampa.

Oltre ai giardini, ripristinati dall‘associazione Amici del Castello D’Albertis insieme all’associazione Le Serre di San Nicola e Per Staglieno Onlus, aprirà anche una nuova sezione del percorso museale dedicato alle musiche dei popoli, alle musicoterapie e alle musiche del Mediterraneo.

Il ventennale dell’apertura al pubblico del Museo delle Culture del Mondo è anche l’occasione per il primo bilancio della rinnovata associazione Amici del Castello D’Albertis che già vent’anni fa aveva avuto un ruolo importante nel sostegno alle attività culturali della nuova istituzione museale del Comune di Genova.

“Fin da subito – spiega l’associazione – ci è sembrato che l’obiettivo più importante da raggiungere fosse quello di rendere di nuovo frequentabili dal grande pubblico i cosiddetti giardini segreti del castello. Segreti, non solo perché chiusi da tempo per ragioni di sicurezza, ma soprattutto perché negli scritti del vulcanico capitano D’Albertis e nel monumentale patrimonio del suo archivio si trovano poche tracce sulla loro origine e della loro funzione. Resta il fatto che si tratta di ambienti di gran pregio che richiamano il parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, ma anche i giardini di Villetta Di Negro, a Corvetto”.

I “giardini segreti” di Castello D’Albertis: gli interventi di pulizia e i disegni storici

Così almeno sembra testimoniare, lungo il percorso dei giardini segreti di Montegalletto, quel che resta, e che potrebbe essere recuperato, di una cascata artificiale e di un lago, di una porta merlata con tanto di ponte levatoio, di una torretta coperta che si affaccia sulla città e sul suo mare. E poi, nel giardino superiore, proprio ai piedi delle mura del Castello, si trova un misterioso piccolo lago che ricorda le forme di vascello. Tutti segreti che sono tornati visibili grazie appunto all’iniziativa degli Amici del Castello e all’indispensabile e decisiva collaborazione dell’associazione Le Serre di San Nicola (che ha trasferito qui alcune delle piante di Valletta Carbonara) e dell’associazione Per Staglieno Onlus.

In questa logica di sinergia tra associazioni di volontariato gli Amici del Castello, insieme con Le Serre di San Nicola, hanno stipulato nel dicembre scorso un patto di collaborazione con il Comune di Genova e il Municipio I Centro Est “per la valorizzazione del Castello D’Albertis e del suo parco”. Nello specifico l’accordo ha come scopi la valorizzazione del museo e delle opere che accoglie e tutela, anche attraverso attività di crowdfunding per finanziare interventi di restauro; la manutenzione ordinaria di alcune aree del parco non aperte al pubblico, al fine di contenerne il degrado e favorire gli interventi di restauro necessari per consentirne la riapertura al pubblico; occuparsi della cura e della manutenzione delle piante in vaso donate dall’associazione Le Serre di San Nicola.

Ma il patto serve anche a suggellare la collaborazione tra diverse associazioni di volontariato che nel giro di poco più di un anno hanno consentito di raggiungere risultati concreti, tra cui la parziale riapertura al pubblico della parte superiore dei giardini, con una serie di visite guidate inserite nel calendario degli eventi organizzati per celebrare il ventennale del Museo delle Culture del Mondo.