Castelletto, sospiro di sollievo per la scuola San Paolo: la prima elementare 2024/2025 verrà attivata

Genova. Adesso è ufficiale, i genitori hanno ricevuto la comunicazione dal preside che la prima elementare della scuola San Paolo di Castelletto è salva e verrà regolarmente attivata per l’anno scolastico 2024/2025.

Lo annuncia in una nota Davide Mazzarello, consigliere municipale del Centro Est in quota Vince Genova: “Siamo particolarmente soddisfatti della conclusione positiva di questa vicenda che nelle settimane scorse ha particolarmente preoccupato le famiglie interessate e tutta la comunità di Castelletto”.

A partire da un’espressione di sentimento di Mazzarello in cui si sottolineava l’importanza sociale della sezione elementare, la giunta Carratù con l’assessore Cosso “si è subito attivata mettendo in campo un’azione di moral suasion sull’Ufficio scolastico regionale, e di concerto con le azioni già intraprese nella stessa direzione dall’assessore comunale alle Politiche dell’istruzione Brusoni, dalle famiglie e dai residenti della zona con una significativa raccolta firme e dallo stesso dirigente scolastico, si è arrivati a questo importante risultato per il quartiere e per tutta Castelletto”.