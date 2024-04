Castelletto, palo della segnaletica si abbatte e colpisce di striscio un passante

Genova. Poteva andare peggio, ma anche meglio. Un palo della segnaletica stradale si è abbattuto tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara, nei pressi di spianata Castelletto, nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile.

Il palo, alto circa tre metri e in cattive condizioni, parzialmente arrugginito, è caduto per motivi da chiarire e ha colpito, per fortuna solo di striscio, un passante che stava attendendo di attraversare sulle strisce pedonali.

L’uomo, un anziano, è stato lievemente ferito a un braccio. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale.

La zona dove è avvenuto l’incidente è di grande passaggio, sia da parte di turisti sia di famiglie con bambini.