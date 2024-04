Cascata dalla galleria in A12, la relazione di Autostrade: “Colpa di un foro di carotaggio non chiuso”

Genova. “Nessun tipo di cedimento strutturale”. Secondo Autostrade la “cascata” della galleria Camaldoli in A12 durante il maltempo dello scorso 10 marzo, diventata virale sui social, usciva da un foro di carotaggio realizzato per verificare le condizioni del calcestruzzo. A riferirlo è stato oggi Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, rispondendo in consiglio a un’interrogazione di Fabio Tosi (M5s) con la relazione della direzione di tronco di Autostrade per l’Italia.

La galleria, ha ricordato Giampedrone, era stata ispezionata nel 2021 e sottoposta a interventi che hanno interessato circa 60 metri di rivestimento. In pratica le acque meteoriche non hanno trovato altro sfogo e si sono riversate sulla corsia di sorpasso. “A seguito dell’evento – ha riferito ancora l’assessore – il foro è stato sigillato e chiuso con appositi presidi per evitare il ripetersi del fenomeno”.

“Da un post virale a una risposta delirante il passo è breve – attacca Tosi in risposta -. Morale: il tratto non era in sicurezza, ma per Giampedrone va tutto bene perché a dirlo è Aspi e al governo ci sono Salvini e Rixi. Ora, capiamo l’imbarazzo della Regione, che stranamente dal 2021 a questa parte non si sgola più per le pessime condizioni delle nostre autostrade nonostante code, disservizi, continui cambi di carreggiata, chiusure e controlli insufficienti continuino a essere all’ordine del giorno, ma così è davvero troppo e sconfiniamo nel ridicolo”.

“Così, si prendono in giro i cittadini e come utente non mi capacito della scrollata di spalle palesata oggi in Aula tanto dalla direzione di tronco quanto dall’assessore: quel a seguito dell’evento, terminate le perturbazioni e compiute le dovute verifiche, il foro è stato sigillato e chiuso è una chiara ammissione di colpa. Aspi ha fatto male il proprio lavoro e lo ammette, certa di avere in regione Liguria una sponda amica. L’Ente, infatti, non ha battuto ciglio. E intanto nessuno chiede scusa agli utenti”, conclude Tosi.