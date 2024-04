La storica cartoleria Vassallo chiude dopo 170 anni di attività

Genova. I cartelli con scritto “liquidazione” che promuovono gli sconti sono stati affissi qualche giorno fa, ma prima di vedere calare definitivamente la saracinesca sulla storica cartoleria Vassallo di salita Pollaiuoli c’è ancora un po’ di tempo.

Il dispiacere per l’addio a un’attività storica del centro storico genovese, però, si fa già sentire, e sono tanti i clienti affezionati che si sono messi in fila per un ultimo acquisto.

La cartoleria Vassallo, fondata nel 1854, chiuderà infatti i primi di giugno, una scelta che la titolare Roberta Allegri ha preso a malincuore ma con serenità. Una storia durata 170 anni, partita dal trisavolo di Allegri, Settimio Luiggi, e arrivata sino a oggi attraverso quattro generazioni.

I tempi però cambiano, e dopo avere trascorso anni tra agende rilegate, penne, quaderni e altri articoli di cancelleria per Allegri è arrivato il momento di ritirarsi. Le luci delle vetrine che affacciano su salita Pollaiuoli si spegneranno quindi tra poco meno di due mesi: giusto il tempo di fare ancora un giro in negozio, godersi il profumo della colla e della carta e tornare, per un poco, indietro nella storia. Cosa accadrà dopo non è chiaro: Allegri ha scelto di vendere i muri e non di cedere l’attività, ma la speranza è che c’è prenderà il posto della cartoleria contribuisca a mantenere l’identità del centro storico più autentico.