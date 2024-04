Cardiologia, l’incontro scientifico di Asl3 sull’appropriatezza delle prescrizioni

Genova Domani, sabato 6 aprile, specialisti e medici di medicina generale si riunisco allo Starhotels President per un importante approfondimento sul tema dell’appropriatezza nella prescrizione di visite cardiologiche e farmaci. L’evento, il cui inizio è previsto alle ore 8.30, è organizzato dalla S.C. Cardiologia – UTIC Ospedali P. A. Micone Gallino e Territorio Asl3, diretta dalla dr.ssa Maria Alberta Cattabiani che è anche il responsabile scientifico dell’evento insieme alla cardiologa Asl3 Maria Rosalia Merello e a Stefano Alice, Medico di Medicina Generale e Direttore del Centro Regionale di riferimento per la Formazione specifica in Medicina Generale

“Cure cardiologiche appropriate – spiega Maria Alberta Cattabiani, direttore della S.C. Cardiologia – UTIC Ospedali P. A. Micone, Gallino e Territorio Asl3 – non solo aumentano la sopravvivenza del paziente, ma sono anche espressione di una buona organizzazione del sistema sanitario e, in ultima analisi, permettono il contenimento della spesa sanitaria e la riduzione delle liste d’attesa. Per questo risulta fondamentale rafforzare il collegamento fra ospedale e territorio, anche attraverso il confronto tra cardiologi e medici di medicina generale.”

Nell’ambito del convegno verranno affrontate tematiche come lo scompenso cardiaco, le visite cardiologiche, gli esami di secondo livello, l’aderenza ai livelli target di colesterolo LDL, i piani terapeutici. “Il fine – conclude Cattabiani – è quello di creare un percorso “snello” e fruibile per il paziente, dove medico di medicina generale e specialista collaborano in un’ottica di integrazione ospedale-territorio”. Dell’evento è in programma per il 4 maggio anche una seconda edizione.