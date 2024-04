Car sharing di comunità: al Biscione il primo esperimento

Genova. Parte a Genova il primo Car Sharing di comunità, un progetto pilota di mobilità integrata green, sviluppato da Elettra Car Sharing con il sostegno del Comune di Genova, che consentirà ai residenti del quartiere Il Biscione di utilizzare veicoli elettrici condivisi tra gli abitanti del condominio.

A partire da giovedì 4 aprile, una prima Volkswagen e-Up! elettrica di Elettra Car Sharing sarà a disposizione di tutti i residenti che già hanno aderito e di quelli che aderiranno al progetto. Gli utenti del quartiere Il Biscione potranno prenotare l’auto direttamente attraverso la App del servizio e utilizzarla in condivisione seguendo le regole standard del car sharing cittadino. L’auto sarà disponibile presso un parcheggio riservato di Vvia Loria e i residenti godranno di una tariffa agevolata, come incentivo all’utilizzo del nuovo servizio e come ringraziamento per aver preso parte al progetto pilota.

“Un progetto davvero innovativo, un caso pilota a livello nazionale che si inserisce nel percorso imboccato dalla nostra Amministrazione per la progettazione e realizzazione di una mobilità non solo sostenibile, ma anche il più possibile condivisa – dichiara l’Assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora. Non tutti sanno che le auto private restano ferme mediamente per una buona parte del loro ciclo di vita. Attraverso il car sharing, invece, aumenta l’efficienza nell’impiego del mezzo che può essere utilizzato da più persone, con un’importante riduzione del numero dei veicoli circolanti e del relativo impatto ambientale. Infine, siano particolarmente felici che il primo car sharing elettrico condominiale parta da una zona come il Biscione, densamente abitata e per questo particolarmente adatta al lancio di questo progetto che auspichiamo di poter estendere in futuro ad altre zone popolose della nostra città”.

“Il progetto conferma la volontà di investire sempre di più, anche a Genova, in soluzioni innovative di mobilità sostenibile, condivisa e integrata, partendo dalle reali esigenze dei cittadini, – afferma Marco Castagna, Amministratore Unico di Elettra Car Sharing e Presidente di Duferco Energia. Il car sharing di condominio di Elettra nasce, infatti, dopo un’attenta fase di analisi sulla domanda di mobilità cittadina sviluppata dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova che si è concluso a febbraio 2024, e vogliamo che diventi un format a livello nazionale, anche come opportunità concreta di mobilità sostenibile per le comunità energetiche”.

Il car sharing di comunità può diventare, quindi, una concreta alternativa nell’ambito della mobilità cittadina. Non solo, infatti, favorisce la sostenibilità ambientale – commenta Marco Silvestri, direttore di Elettra Car Sharing – ma promuove anche un senso di appartenenza e cooperazione tra i residenti che per noi è la vera chiave innovativa del progetto. Vogliamo che i residenti si sentano parte del progetto, che diano il loro contributo per perfezionarlo, rendendolo un modello replicabile”.

La cooperativa Il Biscione, da sempre impegnata nel promuovere iniziative a favore della sostenibilità e della condivisione delle risorse, si dimostra ancora una volta all’avanguardia nell’adottare soluzioni innovative per migliorare la vita dei suoi abitanti e ridurre l’impatto ambientale sulla città di Genova.

Al lancio del progetto è intervenuto anche il presidente di Municipio Angelo Guidi che commenta: “Come Municipio III Bassa Val Bisagno sia io che l’Assessore alla Mobilità Sonia Paglialunga abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa che vede un’area strategica del nostro territorio quale il quartiere “Il Biscione” come caso pilota a livello nazionale. Ci tengo a sottolineare che, anche in tale quartiere, come Municipio, abbiamo avviato con gli amministratori di condominio un fattivo rapporto di collaborazione non solo per risolvere complesse problematiche da tempo presenti ma anche per offrire nuove opportunità e questo progetto si innesta perfettamente in questo contesto”.