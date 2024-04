Capitale del Libro, eventi nelle biblioteche genovesi per la giornata mondiale

Genova. Domani, martedì 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, nata per valorizzare l’importanza della lettura come elemento di creatività e crescita personale e collettiva, e celebrata oggi in tutto il mondo.

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo indispensabile di approfondimento e di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo, e soprattutto nei periodi di incertezze e precarietà ci aiutano a guardare avanti fiduciosi. Per celebrare questa giornata, le biblioteche del Comune di Genova hanno pensato a una serie di iniziative che vanno a sottolineare l’importanza della lettura e del libro come strumento insostituibile di diffusione della cultura, di conoscenza e libertà in una società orientata alla tolleranza e alla multiculturalità.

23 aprile

BIBLIOTECA DE AMICIS – #unlibroperte – “Noi ragazzi della libertà. I partigiani raccontano”

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore (23 aprile) e dell’avvicinarsi della Festa della Liberazione (25 aprile), la De Amicis vuole idealmente unire queste due ricorrenze presentando per la rubrica social #unlibroperte “Noi, ragazzi della libertà. I partigiani raccontano” a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi (Feltrinelli, 2021): una raccolta di preziose testimonianze della Resistenza raccontate da partigiani e partigiane che hanno vissuto i fatti descritti in prima persona e in prima linea quando erano bambini/e e ragazzi/e. La recensione verrà pubblicata sulle pagine Facebook e Instagram della biblioteca il 23 aprile.

BIBLIOTECA DI STORIA DELL’ARTE presso il Centro DocSai – La nascita del libro

Sui canali social della biblioteca di Storia dell’Arte del DocSai verrà proposta una vetrina dedicata al Libro, in particolare alla sua storia, con riferimento al saggio di Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, “La nascita del libro” il cui racconto verte su come gli uomini hanno inventato il libro e come i libri hanno plasmato gli uomini. In questo volume gli autori colgono la funzione di “fermento” e di ispirazione che il libro a stampa ebbe in Europa fra il XV e il XVIII secolo, individuando anche le maniere in cui, tra lotte religiose e battaglie ideologiche, il libro contribuì al rinnovamento intellettuale di tutta l’Europa.

dalle 16.30 alle 18

BIBLIOTECA LERCARI – Visita guidata gratuita a Villa Imperiale

In occasione della Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’autore la consueta visita guidata gratuita alla Biblioteca e a Villa Imperiale viene arricchita da un focus particolare sui “tesori librari” custoditi dalla Lercari, che per l’occasione verranno mostrati ai visitatori.

Oltre, quindi, alla storia della Villa, la meraviglia dei suoi affreschi, ad aprile sarà possibile vedere volumi antichi e curiosi che solitamente sono custoditi insieme al resto del patrimonio della Biblioteca che conta più di 100 mila volumi.

Fino al 30 APRILE

BIBLIOTECA GALLINO – William Shakespeare, anniversario della sua nascita e morte

La biblioteca Gallino valorizza la figura di William Shakespeare, considerato il più grande scrittore della letteratura inglese e il più eminente drammaturgo di sempre, nel giorno della sua nascita che coincide con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Per l’occasione e per diversi giorni verrà allestito un tavolo tematico in cui verranno esposte alcune delle sue opere più importanti.