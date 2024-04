Cantieri in città, viabilità alternativa e lavori in corso dal 29 aprile al 4 maggio

Genova. Per interventi di adeguamento del nodo autostradale Sistema A7-A10-A12 – lotto 1B, fino al 25 gennaio 2025, in via Torbella – tratto tra civ. 13b (escluso) e civ. 20 (escluso) – sono stabiliti divieto di transito veicolare – esclusi mezzi di cantiere – e divieto di transito pedonale.

Per posizionamento di cavidotti dal 10 aprile al 10 maggio – orario 8 – 12 e 13 -17, in via Nicolò da Voltri, altezza civ. 4r, è stabilito il limite di velocità di 30 km/h.

Per lavori di riqualificazione urbana fino al 10 maggio in via N. S. Assunta, piazza Palmaro e via SS. Trinità è stabilito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti nei giorni feriali e nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Dal 10 aprile al 10 maggio è vietata la circolazione pedonale e veicolare in via SS. Trinità – tratto tra civ.1 e piazza Palmaro e in via N. S. Assunta- tratto tra via Pra’ e piazza Palmaro. Esclusi dal divieto i veicoli di residenti, agenzie funebri o mezzi diretti ad attività commerciali.

Fino al 30 giugno, nelle fasce orarie 8/12 e 13/18, in via Gneo – tratto tra capolinea linea Amt 172 e viadotto a monte sovrastante il rio Bianchetta – è stabilito il divieto di transito per lavori di messa in sicurezza idrogeologica del rio.

Per i lavori di potenziamento delle infrastrutture del Terzo Valico fino al 24 novembre in via dei Rebucchi – tratto tra palo P.I. N52 e via Ferri – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti.

E, ancora in via dei Rebucchi – tratto tra civ. 4 e il palo P.I. N55 – sono vigenti fino al 6 giugno:

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata.

In via Militare di Borzoli – tratto tra km. 4.6 e km. 4.9 – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri divieto di fermata.

Per attività di manutenzione dell’infrastruttura fino al 20 maggio in via Martiri del Turchino – tratto interessato dal viadotto cd. “Ponte Blu” – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato monte.

Per lavori sulla rete idrica in via Rossi – tratto tra civ. 12 e 14 – dal 24 aprile al 3 maggio nella fascia oraria 8.30/17 – sono stabiliti:

divieto di sosta e di fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante limite di velocità dei 30 km/h.

Dal 22 aprile al 1° maggio nella fascia oraria 9/16.30, per lavori di scavo, in via San Quirico – tratto tra civ. 127 e civ. 131 – sono istituiti:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti – lato levante limite di velocità di 30 km/h senso unico alternato regolato da movieri divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante.

Dal 20 gennaio al 30 aprile per la realizzazione di un passaggio carrabile nelle gallerie di Borzoli è stabilito il limite di velocità di 30 km/h.