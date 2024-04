Calenda lancia Cristina Lodi alle europee: “Mai stati così forti, andremo meglio dei sondaggi”

Genova. Giornata genovese per il leader di Azione Carlo Calenda. Nel primo pomeriggio l’evento La logistica del Nord Ovest al servizio delle filiere produttive e del turismo sul turismo, poi l’incontro alla sala Sivori (tutta piena e con diverse persone in piedi) per presentare la candidatura di Cristina Lodi alle elezioni europee.

I sondaggi, per ora, danno Azione al di sotto della soglia di sbarramento. Ma il senatore predica ottimismo: “Non sono mai entrato in una competizione elettorale con Azione così forte. Faremo molto meglio dei sondaggi, come è sempre stato. Penso che andremo molto meglio del 4% perché presenteremo la migliore lista mai presentata alle europee e non presenteremo una lista in cui c’è uno per il supporto all’Ucraina e uno contro. Sarà una lista per il supporto all’Ucraina, il rafforzamento della Nato, capacità di gestire la transizione energetica in modo intelligente per non distruggere posti di lavoro, pragmatismo in generale”.

Impossibile, però, non guardare agli equilibri politici liguri. Azione oggi sta all’opposizione, tanto in Regione quanto a Tursi, ma in Basilicata ha deciso di correre insieme al centrodestra. Potrebbe replicarsi la stessa dinamica alle prossime regionali? “Lì c’erano condizioni molto particolari: non solo c’era una coalizione di sinistra chiusa, ma c’è una proposta, che per l’Italia sarebbe un disastro, di chiudere la produzione di petrolio che rappresenta il 70% della produzione italiana – ricorda Calenda -. Non solo, questo comporterebbe il fallimento della Basilicata cui Conte nel contempo promette il reddito dell’opposizione. Noi lavoriamo in primo luogo con l’opposizione, però bisogna che le pulsioni distruttive del Movimento 5 Stelle siano tenute sotto controllo“.

Ma Calenda non vuole parlare di alleanze future: “In questo momento ho un solo interesse, le elezioni europee. Azione presenterà la miglior lista mai presentata alle europee: questo significa il generale Camporini, altro che Vannacci, Mario Raffaelli che ha fatto la pace nel Mozambico, significa Zollino, significa Cristina Lodi, su cui noi puntiamo molto, che ha un rapporto fortissimo col territorio, col terzo settore, molto ferrata nei temi delle infrastrutture logistiche. Sarà parte di una squadra che non ha paragoni”.

A proposito di porto, riflettori puntati sulla nuova diga finita sotto la lente di Anac e al centro di uno scontro politico: “Bisogna stare attentissimi, il rischio è che si impallino i lavori, che sarebbe un problema gigantesco. La nostra posizione sulle infrastrutture è che si devono fare e si devono fare presto, però le procedure devono essere estremamente attente, perché altrimenti il risultato finale è non riuscire a spendere i soldi”.

“Genova – chiosa Calenda – è centrale per vocazione, per storia, per tutto. Ha solo da fare le infrastrutture che servono, quello è il grosso nodo, e deve avere una strategia intelligente sugli operatori che vengono qui. La città dev’essere aperta alla concorrenza, con più operatori portuali e dello shipping, perché questo garantisce nel tempo la sicurezza”. Però ha perso entrambi i candidati alla presidenza di Confindustria, Garrone e Gozzi. “Sono persone degnissime, perbene e capaci. Non è che sono perse perché non hanno vinto. Avranno un ruolo importante in Confindustria e a loro vanno i complimenti per aver fatto una bella battaglia, così come a Orsini”, conclude.