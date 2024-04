Calenda a Genova giovedì 4 aprile: partecipa all’incontro La logistica del Nord Ovest al servizio delle filiere produttive e del turismo

Genova. Giovedì 4 aprile 2024, alle ore 15.30, al Bi.Bi. Service di Genova (via XX Settembre 41, terzo piano) è in programma l’incontro La logistica del Nord Ovest al servizio delle filiere produttive e del turismo in cui sarà presente il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda. L’evento, aperto alla cittadinanza e a ingresso libero, è un dibattito sul ruolo della portualità e dei trasporti in Liguria.

Dopo l’introduzione di Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione Liguria e candidata alle prossime elezioni europee per il partito di Calenda, intervengono il segretario nazionale di Azione, Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti Camere di Commercio, Luca Becce, presidente Assiterminal, Luca Sisto, direttore generale di Confitarma, Stefano Messina, presidente Assarmatori, Alessandro Peron, segretario generale Fiap, e, per le organizzazioni sindacali, Giuliano Galluccio di Uil Trasporti Nazionale. Coordina l’incontro la giornalista Morena Pivetti.

“Le prossime elezioni europee sono un’occasione per riporre la centralità del Nord Ovest in Europa essendo un fondamentale territorio di collegamento tra il Mar Mediterraneo e l’Europa stessa – afferma Cristina Lodi, candidata alle europee nella circoscrizione nord occidentale – È quindi fondamentale una riflessione sulla logistica a servizio della produzione e del turismo delle quattro regioni coinvolte, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia, non dimenticando il ruolo strategico e fondamentale di Genova, che è il primo porto d’Italia. La crisi del Golfo inoltre rende ancora più urgente avviare una fase di riflessione che porti a proposte che dal Nord Ovest si aprano a una prospettiva nazionale e che coinvolgano quindi tutto il Paese”.