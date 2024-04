La Sampdoria spreca il vantaggio ma poi recupera. Termina 2-2 contro il Palermo

PALERMO 2 (22′ Brunori, 26′ Mancuso) VS SAMPDORIA 2 (19′ Leoni, 60′ Darboe)

Il gol di Darboe raccoglie un punto fondamentale per la Samp in zona play off, ma i blucerchiati perdono una posizione in classifica dopo la vittoria del Brescia contro il Pisa. Parzialmente buona la prima in panchina di Mignani che torna a sedersi su una panchina di Serie B dopo la sua avventura al Bari, la squadra siciliana ha disputato un’ottima partita mettendo in più di una occasione in difficoltà la Sampdoria. Primo gol “tra i grandi” di Leoni che approfitta di un errore difensivo, ma la gioia del giovane difensore e di tutto il tifo accorso al Barbera di spegne del tutto nel giro di 10 minuti. Subito infatti rigore trasformato da Brunori e gol di Mancuso che chiude il tentivo di Segre. Nel secondo tempo ci pensa appunto Darboe che tira fuori dal cilindro una conclusione sensazionale per pareggiare i conti.

95′ Termina in pareggio il match, 2 a 2 tra Palermo e Sampdoria.

92′ Di Mariano raccoglie il pallone scodellato fuori dall’area e calcia, ma il pallone esce abbondantemente sul fondo.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

89′ Magnani sceglie Chaka Traorè per la fascia mancina, in cerca di freschezza e sprint decisivi per arrivare in area. Esce dal campo Di Francesco.

85′ Soleri riesce a sgusciare e, a pochi passi dal primo palo, calcia cercando di scavalcare Stankovic senza risultati.

80′ Pirlo opera altri due cambi per cercare di sbloccare il risultato, inserendo Pedrola al posto di Verre e rafforzando il reparto difensivo inserendo Murru al posto di Leoni.

77′ Conclusione di Di Mariano che ha provato ad emulare la prodezza di Darboe però da più vicino. Dal limite, il numero 10 lascia partire un tiro a giro che, dopo il tocco di Stankovic, sbatte forte sulla traversa.

74′ Darboe costretto ad uscire dal campo per crampi, al suo posto Depaoli.

66′ Di Mariano abile nel dribbling e a liberarsi dalla marcatura di Barreca, poi inserisce dentro l’area un pallone pericoloso che Di Francesco prima protegge e poi calcia. Chiusura provvidenziale della difesa blucerchiata che devia in corner.

64′ Doppio cambio per entrambe le panchina. Per il Palermo lasciano il campo Stulac e Mancuso per fare spazio a Henderson e Soleri. Pirlo invece rileva Barreca e De Luca e inserisce Giordano e Borini.

60′ Prodezza, anzi, siluro di Darboe che infila sotto al sette un pallone molto difficile. Conclusione dai 30 metri che alza il morale delal squadra per questi ultimi 30 minuti che rimangono, gol che probabilmente verrà candidato come uno dei migliori della giornata se non il migliore.

58′ Proteste pesanti da parte del Palermo dopo un contrasto di Di Mariano ai danni di Barreca. Il numero 10 rosanero si era liberato e stava per entrare indisturbato in area, ma il fischio di Giua interrompe l’azione e fa infuriare il Barbera. Ammonito poi Di Mariano per proteste, salterà il prossimo match.

55′ De Luca prova il passaggio filtrante per Kasami, troppo difficile per riuscire ad arpionarlo e conclusione dell’azione dopo il recupero con le mani di Pigliacelli. Per adesso, una primo quarto d’ora di totale equilibrio, con un paio di azioni verso la porta per ambo i club che si sono concluse senza sorprese.

51′ Hansen prima col dribbling e poi con il passaggio giusto verso Brunori, ma il pallone è troppo forte seppur preciso per riuscire a prenderlo.

47′ Azione calibrata della Sampdoria, pallone che finisce sui piedi di Kasami che tenta il dribbling e poi calcia. Chiusura eccezionale di Diakitè che deposita in corner.

45′ Si riprende, batte la Sampdoria che dovrà cercare di recuperare la situazione di svantaggio. Negli altri campi, il Brescia ha vinto contro il Pisa e ha momentaneamente scavalcato i blucerchiati piazzandosi al settimo posto.

Secondo tempo

46′ Termina con una azione pericolosa della Samp il primo tempo, blucerchiati che chiudono la prima frazione di gioco sotto nel risultato.

43′ Ammonito Barreca per un fallo a centrocampo ai danni di Di Mariano.

41′ Stulac prova la conclusione al volo, grandissima esecuzione di grande tecnica. Il pallone centra lo specchio ma anche Stankovic che riesce a bloccare perfettamente anche se la lettura non era troppo semplice siccome c’erano alcuni uomini a coprire la visuale del portiere blucerchiato.

39′ Sampdoria che adesso sta cercando i varchi giusti per pungere il Palermo, ma i rosanero sono molto attenti a tamponare prontamente ogni scorribanda avversaria.

33′ Verre prova a centrare la porta dalla distanza, pallone di poco a lato che viene però fin dall’inizio battezzato fuori da Pigliacelli.

32′ Ammonito Lucioni, fallo durissimo su Verre. Il 5 rosanero salterà la prossima partita siccome era diffidato.

29′ Ci prova Ghilardi sul cross dalla trequarti, pallone troppo sul secondo palo per centrare la porta.

26′ In una manciata di minuti arriva il raddoppio del Palermo grazie al gol di Mancuso che riesce a raccogliere il pallone propiziato da Segre. Momento buio della Sampdoria che è passata da esultare veemente a dover scalare da capo il monte. Partita frizzante al Barbera,

22′ La pareggia subito il Palermo con il rigore di Brunori, sassata forte verso la sinistra, 15 in campionato per lui.

21′ Non fa in tempo ad esultare la Sampdoria, rigore per i rosanero dopo che Brunori viene messo giù, sul dischetto va proprio il capitano rosanero.

19′ Arriva il primo gol in carriera di Leoni! Gol di rapina del classe 2006 che approfitta del momento di confusione della difesa rosanero sul tiro di Gonzalez e deposita in rete, non riesce ad arrivare Lucioni sulla linea.

16′ Altro calcio d’angolo per la Samp, pallone scodellato fuori dall’area di rigore, il pallone arriva a Darboe che prova un tiro di pallonetto. Pallone alto di molto.

12′ Kasami prova il tiro, pallone abbondantemente a lato.

10′ Brutto fallo di Di Mariano su Darboe. Il 10 rosanero prova a recuperare un pallone perso da Kasami, il giocatore ex Roma prova a recuperarlo ma viene travolto completamente dal giocatore del Palermo, nessuna ammonizione per lui.

7′ Verre ruba il pallone, rapido scambio con De Luca che riserve il numero 10. Dopo qualche metro palla al piede, Verre prova a cercare Kasami che si era inserito tra le linee ma il passaggio era troppo complesso. Prima potenziale azione pericolosa per la Samp.

3′ Primo calcio d’angolo per la Sampdoria, ma l’azione si conclude con un nulla di fatto.

2′ Palermo arrembante in queste primissime frazioni di gioco. Già un paio di occasioni pericolose arrivate da una punizione sulla trequarti concessa da Ghilardi. Prima Stulac e poi Lucioni stavano per infilzare in porta, ottima la difesa blucerchiata.

1′ Si comincia, prima palla toccata dai rosanero. Esordio di Michele Mignani in panchina, il quale si è aggiunto allo staff del Palermo proprio in questa settimana. Palermo che scende in campo con divisa rosa classifica, posizionato in campo con il 4-2-3-1. La Sampdoria si sistema invece con il 3-5-1-1.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Palermo: 22 Pigliacelli, 23 Diakitè, 6 Stulac, 32 Ceccaroni, 3 Hansen, 5 Lucioni, 8 Segre, 10 Di Mariano, 7 Mancuso, 17 Di Francesco, 9 Brunori. A disposizione: 1 Desplanches, 2 Jensen, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Michele Mignani

Sampdoria: 1 Stankovic, 46 Leoni, 87 Ghilardi, 33 Gonzalez, 3 Barreca, 55 Darboe, 28 Yepes, 14 Kasami, 40 Stojanovic, 10 Verre, 9 De Luca. A disposizione: 5 Askildsen, 11 Pedrola, 15 Lotjonen, 16 Borini, 19 Alvarez, 21 Giordano, 22 Ravaglia, 23 Depaoli, 29 Murru, 32 Girelli, 39 Conti, 43 Ntanda-Lukisa. Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitri della gara: Arbitro della gara il signor Giua di Olbia, assistito da Di Gioia di Nola e Fontemurato di Roma. Quarto ufficiale Frascaro di Firenze.

Palermo. Match point importante per la Sampdoria di Andrea Pirlo che si presenta al Barbera di Palermo in ottima forma. Una vittoria sarebbe di vitale importanza per la formazione genovese in ottica playoff. Infatti, la formazione rosanero si trova sopra la Sampdoria al sesto posto, arrivando però da un momento non troppo favorevole per loro, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate. Pirlo conferma il 3-4-1-1 con De Luca prima punta con Verre a sostegno. In difesa il giovane Leoni che si sta confermando come una delle rivelazioni di questa stagione. Immancabile Kasami a centrocampo, che giocherà contro la sua ex squadra. Sarà difficile oggi contenere invece la potenza del centravanti avversario Brunori e la velocità di Di Francesco. Attenzione a Mancuso sulla trequarti, il fantasista rosanero di grande esperienza.