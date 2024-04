By pass del Terzo Valico intitolato a Luigi Ghiglione, la protesta dei ciclisti No Tav: “Emblema di contraddizioni e retorica”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dal gruppo “Ciclisti No Tav”, che intervengono sulla intitolazione del by pass costruito a Pontedecimo per il passaggio dei mezzi pesanti necessari alla costruzione del Terzo Valico a Luigi Ghiglione, il famoso storico ciclista che ideò il giro dell’Appennino.

Genova. “E venne il giorno in cui all’orrido bypass di cociv pensarono bene di appiccicare il nome di un ciclista. Quello di Luigi Ghiglione, non uno qualsiasi da queste parti. Come celebrare l’illustre personaggio che ideò il Giro dell’ Appennino, la corsa ciclistica che portava Pontedecimo agli onori delle cronache nazionali e i campioni del pedale sotto le case dei pontedecimini? Intitolandogli l’inutile e costosissima colata di cemento che in un sol colpo ha tagliato via una fetta di oratorio – con buona pace dei ragazzini ma lauto risarcimento alla curia -, un giardino privato ed uno pubblico, aggravato il rischio idrogeologico della zona, deturpato con muraglioni un’area ancora verde e tranquilla della delegazione. Ma per carità, precedenza ai camion del movimento terra (amiantifera)! Ubi maior.. Solo non si capisce cos’ abbia a che fare tutto ciò con il ciclismo. Mettiamoci poi anche la chiusura pluriennale della strada di Santa Marta, le conseguenti code di veicoli nel resto del quartiere, le strade dissestate da betoniere e bilici circolanti per conto di cociv fino all’ alta val Verde, i campi base e i cantieri al posto di colline verdeggianti, e ci vien da dubitare che qui, oggi, un ragazzino sia invogliato ad inforcare una bicicletta, piuttosto che abbrutirsi col cellulare in un bar”.

“Le magnifiche sorti e progressive del Terzo Valico sono già realtà, qui. Tant’è che ne è stato stravolto pure il Giro dell’ Appennino, creatura dell’ illustre cui intendono dedicare lo squallido bypass politicanti bipartisan a braccetto con la dirigenza della sua storica società, l’ US Pontedecimo. Dimentichi forse che a causa della loro amata Grande Opera si dovette amputare dalla corsa per qualche anno la mitica Bocchetta e la salita della Castagnola. Bazzecole di fronte al Progresso (=-20 minuti da Genova Principe a Milano, battutissima tratta quotidiana di frotte di valpolceveraschi): una bella targa, due discorsi di rito e via”.

“Al resto provvede il modello di “sviluppo” che ci ha donato il terzo valico, un’avariata idea di modernità, il neoliberismo, alias il capitalismo senza più freni, uscito storicamente vincitore dalla lotta di classe novecentesca. Succede infatti che in seguito alla crisi economica del 2008 e all’ austerity, i cordoni della borsa si stringono anche per la nostra amata gara di casa. Regione e Comune non hanno più intenzione di finanziarla, i fondi pubblici vanno riservati esclusivamente ai capitalisti e ad abbindolare i malcapitati turisti della città vetrina. E così, mentre sulle nostre valli piovono miliardi di euro sotto forma di cemento ed inquinamento, si impone il trasloco dell’ arrivo del Giro dell’ Appennino. Prima in riviera e poi in centro città. Annacquandone le caratteristiche di corsa decisa in Appennino, sulla Salita delle Streghe. (Onde racimolare fondi, la partenza era già stata trasferita da anni dalla storica piazza Arimondi all’outlet di Serravalle Scrivia, altro non-luogo cementificato ad opera della ditta Tre Colli, peraltro ditta implicata anche negli appalti del Terzo Valico e sponsor diffuso nel mondo del ciclismo). La gara che costituiva una due giorni di festa e passione sportiva per il quartiere che la organizzava, è ora diventata un fugace passaggio in mezzo ai cantieri ed un evento di marketing territoriale. Cosa ne avrebbe pensato “Pistin”? Sarebbe orgoglioso di dare il proprio nome all’ emblema di queste contraddizioni sul territorio che egli amava percorrere in bici e che contribuì a valorizzare col suo ingegno?”.

“Dopo l’effimero benessere economico dell’epoca industriale, pagato a caro prezzo sotto il profilo ambientale ma quantomeno diffuso, la conversione a corridoio logistico della nostra vallata è nei disegni delle stesse forze politiche che presenzieranno alla cerimonia di intitolazione del bypass. Al posto dell’unico velodromo regionale, quello del Carlini, progettano l’ ennesimo mega-store, centro commerciale e parcheggio (per bus). Dopo aver prontamente assecondato gli agenti marittimi e gli armatori che invocavano le navi da guerra nel Mar Rosso a difesa dei propri profitti (dopo averne fatti col commercio di armi da guerra) , ora li sosterranno per fare della Val Polcevera una Zona Logistica Speciale, naturalmente con cornicetta green per gli allocchi, ma in realtà interessati alla ghiotta occasione di minori limiti ambientali e fiscali per le imprese. Il sindaco Bucci si spende senza indugio per tale progetto. Nel momento in cui la globalizzazione affonda per sua stessa mano, insomma, le lobby cittadine spingono per fare della vallata ancor di più uno spazio di servizio ai tir e di sosta di container. Che visione! Tutt’altra prospettiva rispetto a quella del benessere dei suoi abitanti e anche del sostegno alla pratica della bicicletta. Grazie ad uno sconcertante ed inspiegabile abbandono da parte del Comune di Genova la gara perde la sua elevatissima valenza storica e tecnica, il Passo della Bocchetta è perso e potrebbe essere definitivamente compromesso il destino futuro del Giro dell’Appennino. Lo scrivente [il nipote, ndr] si chiede cosa direbbe Luigin Ghiglione”