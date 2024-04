Bus sulla tratta Genova-Recco, Garbarino propone i 18 metri, il Cub trasporti: “Non vanno bene su quella strada”

Genova. Due giorni fa su Facebook il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino aveva segnalato qualche problematica legata alla tratta Genova-Recco su gomma nello scorso fine settimana. Garbarino aveva criticato l’assenza di collegamento dei treni e la necessità di un bus lungo 18 metri a rotazione.

Il Cub trasporti Autoferrotranvieri Genova replica in una nota: “Siamo rimasti allibiti dalla poca conoscenza di questo settore da parte sua. In passato sono state eseguite prove su strada con i 18 metri su quella tratta e molto probabilmente devono essere emerse varie problematiche, dato che a oggi quella tipologia di bus non è mai stata utilizzata. Esistono altre soluzioni più semplici. Se ci sono problemi di affollamento su determinate linee extraurbane tipo Genova-Recco-Colle Caprile, Genova-Recco-Rapallo, Santa Margherita-Portofino, è perché nel periodo del Covid 19 la dirigenza di Atp prima e Amt dopo, ha approfittato della situazione particolare per tagliare ulteriormente delle corse, rivedendo le partenze con la famigerata cadenza oraria che ha fatto più danni che altro. Quando si è ritornati alla vita normale è rimasto tutto come nel periodo Covid e hanno creato un tale caos nel servizio erogato, che penalizza non solo la qualità della vita dei lavoratori e degli utenti ma anche la loro sicurezza. Ora i politici si inventano soluzioni alternative che farebbero sorridere se non ci fosse da piangere per come hanno ridotto il Tpl”.

Queste le proposte della sigla sindacale: “Per tentare di risolvere questi problemi, innanzitutto vanno rivisti tutti gli orari e percorrenze, vanno impiegati più turni e vanno fatti investimenti per l’acquisto di autobus in quantità necessaria e non con il contagocce come avviene al giorno d’oggi. Il territorio sul quale operiamo è particolarmente difficile, ed è per questo che c’è bisogno di investimenti più cospicui e soluzioni intelligenti per collegare le varie vallate tra loro, e con la zona costiera. Per quanto riguarda Portofino bisogna annullare l’ordinanza del sindaco Viacava, la quale impedisce il transito di bus di tpl oltre gli 8 metri e poi ritornare a una frequenza di un bus ogni quarto d’ora e nelle ore di maggior affluenza, integrare con corse bis”.

Un altro comune molto frequentato è quello di Camogli: “Misteriosamente non si è mai aumentato il servizio, soprattutto nei festivi, che sono i giorni più affollati durante la bella stagione. Tutti questi problemi non sono frutto del caso o della sfortuna ma sono imputabili a una gestione aziendale, passata e presente, inadeguata e menefreghista e all’apparato politico che pensa solo a promettere mari e monti e poi lascia tutti a piedi, nel vero senso del termine”.