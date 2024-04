Bper Banca, approvato il documento di bilancio non finanziario

Genova. Il Gruppo BPER Banca ha pubblicato nei giorni scorsi la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario (ex Bilancio di Sostenibilità), che illustra, con riferimento all’esercizio 2023, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione.

Il documento evidenzia un cambiamento sostanziale, denso di significato per la Banca. Anticipando di un anno le richieste della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la Dichiarazione è per la prima volta inclusa nella relazione sulla gestione dell’Istituto. Un passo che rappresenta un’importante evoluzione, poiché sancisce in modo definitivo la compenetrazione dei fattori Esg nella strategia di crescita del Gruppo.

Al suo interno, il documento affronta numerose tematiche: dalla riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico all’arricchimento del portafoglio di prodotti green e social a disposizione dei clienti, dall’approvazione dei primi obiettivi di decarbonizzazione di portafoglio coerenti con la Net-Zero Banking Alliance all’emissione, a febbraio 2024, del primo green bond; ma anche il costante impegno sui temi di Diversity&Inclusion, le raccolte fondi per importanti cause sociali, la nascita di BPER Bene Comune, con servizi dedicati al Terzo Settore, e i miglioramenti ottenuti nei rating Esg.

Nel 2023 la ricchezza generata dal Gruppo BPER è stata superiore ai numeri già significativi del 2022, raggiungendo 3,4 miliardi di euro.

In termini di riduzione degli impatti ambientali il Gruppo, in particolare, è stato in grado di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 47 mila tonnellate di CO2. Inoltre, sono 14 gli impianti fotovoltaici del Gruppo che hanno contribuito al fabbisogno di energia elettrica, coperta al 100% da energia rinnovabile.

I finanziamenti Esg nel 2023 hanno raggiunto i 6,5 miliardi di euro. Grande attenzione è infatti dedicata allo sviluppo di prodotti che, oltre a consentire una reale accessibilità in ottica di inclusione finanziaria, abbiano anche un forte carattere di innovazione e di riduzione degli impatti ambientali.

Il Gruppo BPER Banca ha erogato a livello nazionale 11 milioni di euro destinati a liberalità e sponsorizzazioni a impatto sociale, culturale e ambientale positivo. Particolare attenzione è stata posta alle iniziative di educazione finanziaria e alla sostenibilità, con oltre 144 mila persone coinvolte solo nell’ultimo anno.

Sono stati inoltre pubblicati sul nuovo sito group.bper.it (area sostenibilità) una serie di documenti che consentono alla Banca di evidenziare le iniziative messe in atto per favorire un’attività più responsabile e sostenibile, nonché per valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui: il Report TCFD, che fornisce una panoramica dettagliata sulle strategie e le azioni intraprese dal Gruppo per gestire i rischi e cogliere le opportunità legati al cambiamento climatico e il Report Principles for Responsible Banking (PRB), che presenta gli impegni presi dal Gruppo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.