Bper Banca, approvato il bilancio 2023: utile netto di 1.3 miliardi

Modena. BPER Banca S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2023 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,30 per ciascuna delle n. 1.415.850.518 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 424.755.155,40 (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date) martedì 21 maggio 2024.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione

del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore. Gli Azionisti

potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.