Bombola di acetilene a fuoco nel cantiere Tankoa di Sestri Ponente, 100 evacuati via mare

Genova. Questa mattina poco prima delle nove una bombola di acetilene è andata a fuoco nel cantiere navale Tankoa di via Cibrario a Sestri Ponente.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che per mettere in sicurezza l’area dell’incendio hanno dovuto evacuare via mare un centinaio di persone che lavorano nei capannoni della zona.

A provvedere all’imbarco la Nautica, in collaborazione con i sommozzatori dei vigili del fuoco. L’evacuazione è avvenuta a scaglioni, essendo la motobarca non così capiente per la quantità di persone da spostare. Sul posto anche la capitaneria di porto.

L’intervento si è concluso senza feriti, ma per il raffreddamento della bombola occorrerà attendere ancora parecchie ore proprio per la tipologia di idrocarburo coinvolto.