Blitz degli animalisti contro il “Puppy Yoga”: “Infame sfruttamento degli animali”

Genova. “I cuccioli non sono oggetti. Puppy Yoga? No grazie“. Queste le parole scritte con lo spray su uno striscione che è stato affisso ieri pomeriggio sul portone di un noto centro fitness del centro genovese, dove da qualche mese sono stati attivati incontri di yoga in cui vengono utilizzati per il rilassamento anche cuccioli di cane di poche settimane.

Autori dell’azione di protesta l’associazone Centopercentoanimalisti, insieme al gruppo Iene Vegane, il partito Daino e alcuni Animalisti Genovesi, in una giornata che li ha visti protagonisti di un doppio presidio prima sotto la sede di Regione Liguria e poi sotto Palazzo Tursi per chiedere rispetto verso gli animali vivi e le leggi venatorie liguri. Sotto accusa soprattutto quello che viene considerato allarmismo rispetto alla presenza di lupi, oramai presenza consolidata del nostro territorio: “Allarmismo del tutto ingiustificato”.

Poi il blitz sotto il centro fitness specializzato in pilates, che da qualche tempo ospita le sessioni di quello che viene definito come “Puppy Yoga”: una pratica che si sta affacciando anche a Genova (e non solo in questo centro) che prevede una lezione di yoga, intervallata da esercizi di relax e rilassamento con la presenza di cuccioli di cane. A portare questo servizio la PuppyYoga Official che opera in molte città italiane tra cui Milano, Napoli, Genova, Ancora, Bari e Reggio Emilia. I cuccioli – stando al sito web dell’azienda – provengono da allevamenti selezionati: “Gli esercizi di rilassamento che vengono eseguiti nell’ultima mezz’ora uniti alla compagnia dei cuccioli, aiutano a ridurre lo stress e l’ansia, il loro entusiasmo e la loro allegria sono contagiose – si legge sul sito dell’azienda – Le lezioni permettono ai cuccioli di avere le loro prime interazioni con altre persone, così da sviluppare la loro fiducia e farli abituare a contesti diversi prima di venire affidati alle loro nuove famiglie”

Una pratica che però viene condannata duramente dagli animalisti: “I cani sono piccolissimi, un mese o poco più. Animali fragili sottoposti a stress: tolti alla madre, trasportati, dati in mano a estranei. E’ una forma infame di sfruttamento e maltrattamento di Animali”.