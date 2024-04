Blackout a raffica nella notte in Valbisagno, a San Fruttuoso un appartamento invaso dal fumo

Genova. Raffica di blackout la scorsa notte nei quartieri della Valbisagno, in particolare a Quezzi, dove centinaia di utenti hanno segnalato continue interruzioni della fornitura elettrica.

I primi episodi si sono verificati intorno a mezzanotte e i tecnici di Enel sono riusciti a risolvere definitivamente il problema solo alle prime luci dell’alba.

Il fenomeno ha interessato anche le alture di Marassi, San Fruttuoso e Staglieno. In alcuni casi a saltare è stata anche l’illuminazione pubblica, lasciando le strade al buio. Diversi cittadini, preoccupati anche dai possibili danni agli elettrodomestici, hanno chiamato la polizia locale.

Da evidenziare però un intervento dei vigili del fuoco poco dopo mezzanotte e mezza in via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso. Una persona in un’abitazione aveva lasciato un pentolino su una piastra a induzione che si è riaccesa dopo che era andata via la corrente: l’acqua versata sull’apparecchio ha generato molto fumo ed è scattata la chiamata d’emergenza con mobilitazione di soccorsi.

Per fortuna alla fine non si è generato nessun incendio: il residente è stato visitato dal personale sanitario della Croce Bianca e dell’automedica e ha rifiutato il trasporto in ospedale.