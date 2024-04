Black out a Molassana causati da impianto obsoleto. Giacobbe: “Serve intervento immediato, basta danni a cittadini e commercianti”

Genova. I frequenti blackout che negli ultimi mesi hanno colpito diverse zone della Val Bisagno potrebbero essere causati da un impianto elettrico obsoleto che malfunziona in caso di pioggia. Lo denuncia il consigliere municipale della Media Val Bisagno, Federico Giacobbe, che ha presentato un’interrogazione per sollecitare un intervento risolutivo.

“Dopo un sopralluogo e un confronto con i commercianti della zona – spiega Giacobbe – ho presentato un’interrogazione al Presidente del Municipio. Grazie a questa iniziativa, il Presidente si è attivato con Enel e il Comune per trovare una soluzione rapida e definitiva al problema. È necessario intervenire sull’impianto obsoleto che, a contatto con la pioggia, provoca i blackout”.

L’episodio più recente risale a marzo, come raccontato da Genova24, quando un nuovo cortocircuito ha lasciato al buio la zona di Molassana. La luce è rimasta assente per diverse ore, causando disagi a bar, tabacchi, alla scuola IC Molassana e ad altri esercizi commerciali. “I blackout hanno provocato ingenti danni economici ai commercianti, che hanno perso merce alimentare fresca e non hanno potuto lavorare – sottolinea Giacobbe – Inoltre, la scuola di via San Felice è stata costretta a chiudere, lasciando i bambini senza luce e riscaldamento”.

Quello che serve è quindi un intervento definito. “Sostituire l’impianto obsoleto è fondamentale per garantire la continuità del servizio elettrico e prevenire ulteriori disagi – conclude il consigliere

-Non possiamo più permettere che la pioggia provochi blackout e danni a cittadini e imprese”.