Biscione, Pastorino (Linea Condivisa): “Bene il car sharing, ma le barriere architettoniche?”

Genova. A Genova è stato lanciato il primo progetto di car sharing di comunità che permette ai residenti del Biscione di condividere un’auto elettrica riservata esclusivamente a loro. “Un servizio sicuramente importante per le cittadine e i cittadini che vivono nel Biscione – sottolinea Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale – Concordiamo su tale iniziativa e prendiamo positivamente atto di partnership tra Comune e un’importante azienda che ha sede anche in Liguria. Questa solerzia e partnership potrebbero essere utilizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area“.

“Continuo a trovare sconcertante la scarsa attenzione dedicata all’accessibilità della struttura. Sono mesi e mesi che denunciamo i pochissimi sforzi fatti per rendere l’edificio accessibile alle persone con disabilità o con difficoltà di movimento, nonostante tutta la struttura sia stata oggetto di un importante processo di rigenerazione”, continua Pastorino.

Il Biscione nasce come sito di edilizia pubblica che, con il passare degli anni, ha visto una progressiva alienazione della stragrande parte dei suoi appartamenti, ma che rimane in possesso di Arte per poco meno del 15%. Da mesi la struttura è interessata da interventi di ristrutturazione che però non prevedono l’abbattimento di barriere architettoniche. Oggi, infatti, per accedere ai portoni bisogna salire una ventina di scalini. Una grossa difficoltà non solo per anziani e disabili, ma anche per chi dovesse avere temporanei problemi di mobilità dovuti a un incidente.

“Le critiche che abbiamo sollevato più volte riguardano la mancanza di previsione di scivoli o ascensori per facilitare l’accesso alle fermate dell’autobus, una situazione che rende difficile la vita quotidiana per diversi residenti ma, evidentemente, si preferisce perseguire altri progetti certamente utili come il car sharing ma che non guardano alle persone che hanno difficoltà di deambulazione a qualsiasi titolo – continua Pastorino – Garantire l’accessibilità degli spazi dovrebbe essere una priorità in ogni intervento di riqualificazione. Basterebbero tre elevatori in prossimità di ogni fermata dell’autobus per garantire a tutte le persone la possibilità di passare dal piano terra alla rampa di accesso ai portoni, separata da 22 scalini”.

In realtà sono in corso i lavori per installare due piattaforme elevatrici agli estremi dell’edificio, mentre a metà del complesso è stato aggiunto un montascale. A occuparsi degli interventi è la ditta Brc nell’ambito della ristrutturazione complessiva del Biscione grazie al Superbonus.