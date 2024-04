Bigiotteria contaminata da metalli pesanti: 98mila articoli sequestrati in porto

Genova. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova hanno sottoposto a sequestro, presso il porto di Pra’, oltre 98 mila articoli di bigiotteria contenenti metalli pesanti in concentrazioni altamente pericolose per la salute dei consumatori.

L’operazione, denominata “Alchimia”, è scaturita grazie ad un complesso sistema di analisi dati che ha permesso di individuare in carico con importanti livelli di rischio: attraverso l’analisi della documentazione doganale e l’incrocio delle informazioni acquisite con quelle rilevabili dalle banche dati in uso, gli agenti hanno quindi deciso di verificare il carico, andando praticamente a colpo sicuro.

Gli approfondimenti di laboratorio, quindi, hanno permesso di confermare le ipotesi avanzate dagli operanti relativamente alla pericolosità dei prodotti, evidenziando la presenza di metalli pesanti quali cadmio, piombo e nichel in concentrazioni fino a circa 9.700 volte superiori al limite consentito dalla legge.

Le attività si sono dunque concluse con il sequestro della partita di merce pericolosa, consistente in oltre 98 mila pezzi, e con la denuncia alla locale Procura della Repubblica del legale rappresentante della società importatrice, per violazione delle norme comunitarie in materia di sostanze chimiche e frode in commercio.

“L’operazione si inserisce nell’ambito del costante monitoraggio dei flussi commerciali che interessano il porto di Genova – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina – posto in essere tramite una scrupolosa attività di analisi di rischio e di intelligence condotta in stretta sinergia dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, recentemente rafforzata dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a perfezionare la cooperazione tra le due Amministrazioni e rendere sempre più incisiva l’azione di contrasto ai traffici illeciti”.