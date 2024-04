Il 25 aprile del biancone soccorso dall’Enpa: dopo 8 mesi in voliera torna in libertà

Genova. Anche l’Enpa di Genova ha voluto celebrare il 25 Aprile, e lo ha fatto donando la libertà a il maestoso biancone rimasto in degenza al Cras di Campomorone per ben 8 mesi.

“Passando attraverso terapie, antibiotici, antinfiammatori e piccoli interventi chirurgici è tornato a muovere l’articolazione del gomito in maniera appropriata – ricostruiscono i volontari di Enpa – è stato quindi trasferito in due diverse voliere, l’ultima abbastanza grande per permettergli di fare diverse prove di volo dando a noi l’opportunità di constatare che ne aveva completamente riacquistato la capacità”

Il biancone, chiamato anche “aquila dei serpenti” per la sua predilezione per i rettili, era arrivato al centro recupero fauna selvatica di Campomorone i primi di settembre. Aveva una brutta infezione all’articolazione del gomito che non gli consentiva si stendere l’ala, e dunque di volare, e necessitava di cure antibiotiche per evitare che potesse morire di stenti.

Gli operatori del Cras l’avevano preso in cura iniziando non solo una lotta contro l’infezione, ma anche contro il tempo. L’autunno è il periodo in cui questi rapaci iniziano la migrazione verso l’Africa subsahariana, e l’esemplare soccorso avrebbe inevitabilmente dovuto trascorrere l’inverno in voliera visto il grado di infezione. L’obiettivo è quindi diventato rimetterlo in forze in tempo per la primavera: il via libera è arrivato nei giorni scorsi, e gli operatori hanno scelto proprio il 25 Aprile per la sua liberazione.

“È con grande gioia che abbiamo deciso di liberarlo, e lo abbiamo fatto lungo una delle rotte migratorie utilizzate da questi grandi rapaci – hanno spiegato condividendo il video del momento in cui spicca il volo – Ora starà a lui, a noi resta la soddisfazione per questa grande vittoria: i bianconi sono aquile, dunque animali dalla grande valenza ecologica”.