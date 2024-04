Benessere organizzativo dei poliziotti, questo e altro al convegno organizzato dal Silp Cgil

Genova. “Tutela delle vittime del dovere, costituzione di parte civile contro imputati di reati a danno dei poliziotti, sistema assicurativo della tutela legale. Di questo e di molto altro si è parlato stamani in Questura a Genova con l’avvocato professor Carlo Golda, col segretario generale Silp Cgil Pietro Colapietro e col questore Silvia Burdese che è intervenuta al convegno organizzato dal sindacato di polizia dedicato all’adempimento del dovere e alla tutela dei lavoratori in divisa esposti a rischio”. Così in una nota del Silp Cgil.

“Proprio il questore Burdese ha sottolineato l’importanza del benessere organizzativo anche per i poliziotti mentre il segretario generale Silp Cgil Pietro Colapietro ha fatto il punto sulle numerose criticità esistenti e sulla necessità di risposte concrete da parte di chi ha responsabilità politiche e di governo”, aggiunge il sindacato.

Il segretario provinciale genovese del Silp Cgil, Salvatore Artale, organizzatore dell’evento, ha predisposto una serie di agevolazioni importanti per gli iscritti all’organizzazione che possono avvalersi di consulenze legali gratuite per ottenere il giusto risarcimento. I lavori sono stati moderati dal responsabile nazionale della comunicazione del Silp Cgil, Massimo Montebove.