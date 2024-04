Benedicta, tempesta sul Comune di Genova. Anpi: “I partigiani non persero la vita, furono uccisi dai fascisti”

Genova. “Alla Benedicta 154 persone non “persero la vita”: furono uccise. Non morirono di polmonite, non finirono sotto a un camion i giovani renitenti alla leva rastrellati dai nazifascisti mentre cercavano di unirsi alle formazioni partigiane, ma vennero fucilati e massacrati intorno all’Abbazia, che fu fatta saltare in aria; non fu un caso, fu una voluta strage la fucilazione di 75 partigiani da parte dei Granatieri repubblichini comandati da un ufficiale tedesco”.

Inizia così il duro comunicato stampa di Anpi a commento della cerimonia della scorsa domenica presso il sacrario della Benedicta, dove hanno partecipato anche le istituzioni cittadine genovesi, come di consueto.

“Ma per il Comune di Genova, città – vogliamo ricordarlo ogni volta – Medaglia d’oro al Valor Militare per la liberazione di Genova compiuta dalle forze del Cln e dai genovesi stessi, l’eccidio della Benedicta, di cui domenica 7 aprile si è celebrato l’80°anniversario, non ha responsabili: la nota ufficiale del Comune riporta che alla Benedicta “persero la vita 154 persone, ma ci si guarda bene dal nominare il fascismo, alleato del nazismo e protagonista sui territori dei rastrellamenti, delle delazioni, della morte di migliaia di persone che avevano scelto l’antifascismo. Il vero rischio è quello, citato dallo storico Antonio Gibelli, di far alzare la nebbia che tutto confonda, per nascondere le responsabilità di un fascismo il cui ricordo è troppo accarezzato da tanti politici della scena attuale: anche a Genova. Anpi non ci sta, le sue donne e i suoi uomini continueranno a diradarla quella nebbia, con il vento della storia e della memoria che non si nasconde. Quelle sono le radici della nostra repubblica, quelle sono le basi fondanti della Costituzione nata dalla Resistenza e nessuno potrà mai distorcerle o reciderle”.

Duro anche il commento di Linea Condivisa: “Ancora una volta il Comune di Genova dimenticato la storia e si lascia trasportare dalla preoccupante retorica della destra oscurantista – commentano il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino e il Consigliere Comunale del Comune di Genova Filippo Bruzzone – Durante la celebrazione dell’eccidio il Comune di Genova dimentica ogni riferimento esplicito al fascismo, alla Resistenza e ai partigiani caduti. Vogliamo ricordare che tra il 6 e l’11 aprile 1944 i nazisti, aiutati da squadre fasciste della Guardia Nazionale Repubblicana, hanno preparato una vera e propria strage in quest’area tra Genova e Alessandria.

“L’Amministrazione Comunale decida da che parte sta perché questa indifferenza verso l’antifascismo erode i valori democratici che sono alla base della Repubblica italiana. O, forse, la Giunta Bucci ha già deciso da che parte stare: pensiamo da una parte ai silenzi in questa commemorazione e dall’altra ai finanziamenti stanziati proprio dall’Amministrazione (un milione e 750 mila euro) per il restauro del sacrario dei caduti della Repubblica Sociale Italiana al cimitero di Staglieno. In un momento in cui il contesto politico e ideologico è sempre più impregnato di una retorica becera che nega i valori fondanti della nostra Repubblica chiediamo che l’Amministrazione Comunale faccia al più presto chiarezza. E, se questa Giunta ha ancora un briciolo di dignità, farebbe bene a fare chiarezza sulla vicenda quantomeno prima del 25 aprile”.