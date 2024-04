Sospesa dal questore di Genova la licenza a un bar di Certosa: “E’ ritrovo abituale di pregiudicati”

Genova. Il questore di Genova Silvia Burdese ha sospeso in base all’articolo 100 del Tulps la licenza a un bar di via Jori a Certosa. La sospensione sarà per sette giorni.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di svariati interventi e controlli svolti, a più riprese, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, all’esito dei quali il bar è risultato essere ritrovo abituale di persone pregiudicate o con precedenti di polizia sia del circondario che provenienti da altre delegazioni.

In particolare, tra i diversi episodi, lo scorso settembre, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio è stato denunciato un avventore per resistenza, poiché, andato in escandescenza, si scagliava contro i poliziotti del Commissariato Cornigliano. Il mese dopo, ad ottobre, la volante del Commissariato Cornigliano interveniva per una rissa tra avventori; durante l’identificazione, i poliziotti, registravano il

malessere dei residenti esasperati per il disagio creato dai clienti del bar.

Più recentemente, questo febbraio, i Carabinieri della stazione Genova Sampierdarena, nell’ambito di un controllo avventori, riscontravano la presenza di 20 persone pregiudicate e rinvenivano un involucro contenente cocaina, nei pressi dell’ingresso del locale.

Il provvedimento è stato notificato ieri congiuntamente dai poliziotti del Commissariato di Cornigliano e dai Carabinieri della Stazione Genova Sampierdarena.