Autostrade, rimosso il cantiere-tappo sulla A7. Dal 31 maggio la rete entra in “assetto estivo”

Genova. Una buona notizia per le autostrade liguri: è stato rimosso questa mattina, come da tempistiche condivise con il tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, ministero dei Trasporti e concessionari autostradali, il cantiere del viadotto Balletto sulla A7 in direzione Milano, responsabile di notevoli disagi nelle ultime settimane.

Sul viadotto è in corso un importante intervento di riqualificazione che consentirà di rimuovere definitivamente l’attuale limitazione a una corsia. Il cantiere è stato smontato questa mattina per dare due corsie al traffico anche in direzione nord e facilitare così i rientri verso nord. Verrà rimontato il 6 maggio, ma solo dal lunedì al venerdì, per terminare definitivamente il 26 maggio: questo consentirà di avere la A7 a due corsie per senso di marcia per tutta l’estate.

Fino al 6 maggio sulla rete di Autostrade sono rimossi tutti i cantieri impattanti, garantendo due corsie per senso di marcia in modo da facilitare gli spostamenti. In questo periodo anche le chiusure notturne verranno alleggerite al massimo.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori dopo il 6 maggio, sulla A12 i cantieri impattanti sono già stati rimossi con il periodo pasquale. Su A26 e A10 invece verranno riaperti i cantieri tra Masone e Ovada e tra Albisola e Celle Ligure, che verranno smontati al 31 maggio, quando la rete gestita da Aspi entrerà in assetto estivo, con due corsie per senso di marcia su tutte le tratte.

Intanto il controesodo dopo il weekend lungo del 25 aprile, che ha richiamato diversi turisti in Liguria, procede senza particolari disagi nonostante il bollino rosso: per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulla A12 tra Recco e il bivio con la A7, code a tratti anche in A10 tra Varazze e Arenzano e tra Andora e Savona.

Qualche problema in mattinata causato invece da incidenti: uno sulla A26 tra Masone e Ovada ha creato 5 chilometri di coda, poi defluiti in tarda mattinata, mentre un altro incidente ha causato incolonnamenti sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est.