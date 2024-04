Atletica leggera: Agnese Spotorno ed Emanuel Parodi convocati per gli Europei

Genova. Liguri protagonisti ai prossimi campionati europei paralimpici di atletica leggera per atleti con disabilità intellettivo relazionali che si svolgeranno ad Uppsala, in Svezia, dall’11 giugno al 16 giugno.

Agnese Spotorno ed Emanuel Parodi sono stati convocati in Nazionale Fisdir dal tecnico Giancarlo Marcoccia. I due atleti della Cambiaso Risso For Special faranno parte della spedizione azzurra che andrà in Svezia a caccia di medaglie. Spotorno parteciperà alle gare dei 100, 200, 400 metri e salto in lungo mentre Parodi parteciperà ai 5000 e 10000 metri.

Farà parte della compagine nazionale anche il tecnico-allenatore Antonio Sollazzo, anch’egli della Cambiaso Risso For Special. “Grande soddisfazione e orgoglio a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si sta svolgendo in Liguria. Un applauso ai ragazzi e alla passione dei tecnici e dirigenti” dichiara il vicepresidente vicario del Comitato paralimpico regionale Dario Della Gatta.

Emanuel Parodi