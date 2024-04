Aster spa, Francesca Aleo è il nuovo ceo dell’azienda di servizi del Comune di Genova

Genova. Passaggio di testimone alla guida di Aster spa, l’Azienda di Servizi Territoriali del Comune di Genova. Lo scorso 31 marzo l’ingegner Antonello Guiducci ha concluso il proprio mandato dopo oltre quattro anni alla guida dell’Azienda e dal 1° aprile è stata nominata dal consiglio di amministrazione nuovo Ceo Francesca Aleo, già Coo-Chief Operating Officer. Laureata in Economia e commercio, 45 anni, Aleo è la prima donna al timone di Aster spa.

A Francesca Aleo gli auguri del Consiglio di Amministrazione che ringrazia l’ing. Guiducci per i risultati raggiunti dall’Azienda in questi anni. «Anche da parte della giunta esprimo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e i risultati raggiunti dall’ingegner Guiducci in questi anni – dichiara il vicesindaco e assessore all’Indirizzo e controllo di Aster Pietro Piciocchi – complimenti a Francesca Aleo a cui va un caloroso augurio di buon lavoro per i tanti progetti che seguiremo insieme per il futuro della nostra città».

Dal 2020, il fatturato di Aster è cresciuto da 30 a 40 milioni e l’organico è oggi di circa 400 dipendenti, con oltre 150 assunzioni di giovani negli ultimi anni.