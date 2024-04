Assistenza sanitaria al suicidio assistito, il municipio Centro-Ovest approva la mozione a sostegno

Genova. In attesa che la proposta di legge finisca la discussione in Commissione Salute e arrivi in sede di Consiglio regionale per la votazione, nel Municipio Centro Ovest Partito Democratico, Lista RossoVerde/Linea Condivisa e parte del Gruppo Misto portano in aula di Consiglio la mozione a sostegno della Proposta di Legge regionale sulle procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio assistito.

“È stata sottolineata da più parti – sottolineano i consiglieri promotori – la necessità che il Governo e il Parlamento si attivino per produrre una legge nazionale sul tema, visto che il suicidio assistito risulta essere un diritto stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale (n.262 del 2019), ma che necessita di una disciplina che renda esigibile quel diritto. Pertanto, riteniamo fondamentale e utile il percorso che stanno effettuando diverse Regioni, fra cui la Liguria, per dare un ulteriore stimolo al Governo nazionale”.

“Quali proponenti abbiamo sottolineato la necessità di conferire dignità a soggetti con patologie irreversibili e con sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma capaci di prendere decisioni ed essere consapevoli. Si vuole dare ai soggetti sopra esposti la possibilità di esprimere la volontà personale, attraverso una propria scelta in maniera libera, autonoma, chiara e univoca. Il tutto senza che un soggetto sia costretto ad emigrare nella vicina Svizzera per attuare il suicidio assistito, previsto per legge nel paese elvetico”.

Al termine della discussione, in cui i consiglieri hanno espresso le proprie opinioni nel rispetto delle convinzioni di ciascuno, la mozione è stata approvata con 14 favorevoli PD, Lista RossoVerde/Linea Condivisa, Gruppo Misto (Passeri), M5S, Liguria al Centro, Vince Genova (Suriano e Formichella); 5 astenuti FdI, Lega (Radi), Lista Genova Civica, Azione e il Presidente Colnaghi; 2 contrari Vince Genova (Rondoni) e Lega (Ferrari).