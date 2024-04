Arrestati quattro ladri trasfertisti mentre stavano svaligiando un appartamento ad Albaro

Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato una banda di georgiani composta da 3 uomini ed una donna colti in flagranza mentre stavano svaligiando un appartamento nel quartiere di Albaro.

Erano già alcuni giorni che gli investigatori stavano monitorando i quattro, arrivati dalla Spagna venerdì scorso. Alloggiavano in una struttura ricettiva a Sturla e avevano svolto diversi sopralluoghi. Avevano anche tentato alcuni colpi, tre giorni fa, nel quartiere di San Fruttuoso, ma non gli era andata bene perché erano stati disturbati dai vicini di casa.

Così si sono concentrati sul quartiere di Albaro. Anche qui hanno fatto prima alcuni sopralluoghi mettendo dei piccoli filamenti nelle porte per verificare se in casa fossero o meno presenti i proprietari. Poi agivano in piena notte.

La scorsa notte i quattro sono passati all’azione: sono arrivati a piedi da Sturla ad Albaro, su marciapiedi diversi e i tre uomini sono entrati in un palazzo di via Monte Zovetto mentre la donna è rimasta fuori a fare da “palo” in strada. Hanno rubato tutto quello che han trovato: gioielli, contanti e anche un pandoro contenuto in un cesto regalo.

Quando sono usciti dall’edificio gli investigatori diretti dal vicedirigente Antonino Porcino hanno visto che avevano un sacchetto in mano. Li hanno pedinati senza mai perderli di vista e appena sono rientrati nel ‘covo’ li hanno bloccati.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori i quattro avevano affittato l’appartamento fino al 26 aprile, pensando quindi di poter mettere a segno numerosi altri colpi. Ora sono finiti in manette e si trovano nel carcere di Marassi.