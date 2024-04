Anticipo d’estate per la Liguria: spiagge affollate e bagni in mare come a giugno

Genova. Complice il caldo al di sopra della media stagonale, con temperature che hanno raggiunto i 24 gradi e un mare a 17 gradi, migliaia di turisti e di liguri hanno preso d’assalto le spiagge della nostra regione, regalandosi in moltissimi casi anche i primi tuffi dell’anno.

Secondo quanto segnalato dalla agenzia Ansa, le Cinque Terre, in particolare, hanno fatto registrare il tutto esaurito, mentre un po’ tutto il litorale, da ponente a levante, ha visto un afflusso massiccio di bagnanti. A Sestri Levante, che vanta il maggior numero di spiagge libere della regione, si è raggiunto il record di presenze, con oltre 2.000 persone nella Baia del Silenzio, in attesa del contingentamento previsto da giugno a settembre, che limiterà l’ingresso a 400 persone al massimo.

Per quanto riguarda Genova e provincia, oltre a Sestri Levante, pienone di turisti a Camogli, Portofino e, ovviamente, a Boccadasse, come prevedibile raggiunta da migliaia di persone per una foto, una merenda e un gelato.

L’arrivo dei primi turisti è anche l’occasione per iniziare a cercare un alloggio per la stagione estiva. I prezzi sono in aumento di oltre il 20% rispetto all’anno scorso, e le agenzie immobiliari propongono affitti brevi a cifre che possono arrivare anche a 200 euro al giorno per una casa con 4 posti letto vicino al mare. Prezzi in salita quindi, ma nonostante ciò l’afflusso di turisti sulle spiagge liguri in questo primo weekend di caldo è un segnale positivo per il turismo estivo della regione. Un assaggio di estate che fa ben sperare gli operatori del settore.

Foto di Carmelo Vadalà (Instagram)