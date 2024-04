Amiu, al mercato di corso Sardegna la prima tappa del gioco “Riciclo e Vinco”

Genova. Arriva il gioco “Riciclo e Vinco” organizzato da Amiu Genova dedicato alla divulgazione del riciclo e della raccolta differenziata, partito nel mese di aprile in occasione della collaborazione con Comieco, organizzatore del progetto GenoVa a tutta Carta. La prima delle dieci tappe, in programma in tutti i 9 Municipi, si svolgerà al mercato di corso Sardegna venerdì 26 aprile alle 15.30

“Riciclo e Vinco” sarà condotto dal giornalista Franco Nativo, prendendo spunto dalla nota trasmissione Rai “Affari tuoi” con l’obiettivo di far conoscere attraverso il principio nudge – ovvero la spinta gentile invece di procedere per imposizioni e sanzioni – le informazioni principali sulle regole della raccolta differenziata e del riciclo, coinvolgendo adulti e bambini in modo divertente e, ricevendo in cambio premi messi a disposizione dai partner e sponsor che hanno aderito a questo progetto.

Il gioco consiste di tre manche: a ciascuna partecipano 7 concorrenti, per un totale complessivo di 21 partecipanti. Ogni concorrente dovrà rispondere a una domanda sul riciclo e raccolta differenziata e poi scegliere un bidoncino tra i 7 bidoncini che riprendono i colori dei diversi materiali della raccolta differenziata: secco residuo, organico, plastica e metalli, carta e cartone, tessili e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche) contenenti un premio di diverso valore per ogni contenitore.

In palio per ognuna delle tre manche: un super premio (3 totali a giornata), tre premi di medio valore (9 totali a giornata) e tre premi di basso valore (9 totali a giornata).