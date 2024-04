Amadeus lascia la Rai, Toti: “È il mercato, bellezza. Il sistema italiano non regge la concorrenza”

Roma. Ora è ufficiale: Amadeus, conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, ha divorziato dalla Rai. È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra lo showman e il direttore generale dell’azienda di viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Amadeus ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine agosto. Un epilogo condito di molte polemiche: è dato ormai per certo, infatti, il suo passaggio a Discovery, intenzionato a farne il volto di punta del canale Nove, dove sono approdati di recente anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

“È il mercato, bellezza – commenta il presidente ligure Giovanni Toti interpellato dai cronisti sul tema -. Quando le persone hanno un valore sul mercato, ascolti importanti e una capacità professionale importante, è evidente che le aziende se le contendano”.

La riflessione di Toti, che vanta un lungo passato in Mediaset prima della carriera politica, è più ampia: “Semmai vi è da interrogarsi se il sistema radiotelevisivo italiano è strutturato (ma questo potrei dirlo per molte tipologie di impresa del nostro Paese) per una concorrenza sempre più internazionale dei grandi gruppi. Il gruppo Discovery-Warner è un colosso che probabilmente vale da solo più dell’intero mercato della televisione pubblica e privata del nostro Paese, così come soggetti quali Comcast e i conglomerati che ruotano attorno al gruppo Disney. Stiamo parlando di un mercato sempre più globale: forse l’Europa dovrebbe avere una risposta un po’ più muscolare rispetto alle major statunitensi sia nel mondo delle over the top del web sia nel mondo dell’audiovisivo e della televisione. Ma questo potrei dirlo per molte altre imprese europee in concorrenza coi colossi cinesi e americani”.

Il Festival di Sanremo perde uno dei suoi conduttori di maggior successo, anche se Amadeus aveva già annunciato l’addio al palco e alla direzione artistica della kermesse. “Per la nostra manifestazione televisiva più importante cambia poco – chiosa Toti riferendosi al divorzio dalla Rai sancito oggi -. Me ne rammarico perché credo che abbia fatto uno straordinario festival. Diciamo che ogni era non dura per sempre, poi gli auguro buona fortuna”.