Almeno 9 euro all’ora per i “volontari” del Comune di Genova, la proposta anti sfruttamento di Genova Che Osa

Genova. Nove euro (lordi) all’ora. E’ la cifra minima che si chiede che il Comune di Genova corrisponda ai giovani (e non solo) che saranno impiegati come supporto negli eventi o in altre iniziative. Una sorta di salario minimo contro quello viene definito “sfruttamento mascherato da volontariato” e che arriva dopo il caso dei giovani che prestavano servizio durante la Ocean Race.

Questo il senso della proposta di deliberazione di iniziativa popolare dal titolo “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Genova” elaborata dagli attivisti di Genova Che Osa – realtà di sinistra che da anni porta avanti a Genova indagini e progetti sulla realtà giovanile – e supportata in consiglio comunale dal gruppo del Pd e dalla lista Rossoverde. Oggi la proposta è stata presentata a palazzo Tursi durante una conferenza stampa.

Scopo della deliberazione è quello di far sì che tutti i contratti firmati – direttamente o tramite gare d’appalto – dal Comune di Genova prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora. “L’idea del provvedimento nasce dalla mancata approvazione del salario minimo a livello nazionale e dalle tragiche conseguenze che ogni giorno si riscontrano in una società sempre più polarizzata in cui il numero di individui e famiglie sotto la soglia di povertà cresce quotidianamente”, spiegano i promotori. Una proposta simile è stata recentemente portata avanti anche all’interno del Comune di Firenze.

“Stiamo cercando di muoverci sul maggior numero di fronti possibili e di istanze possibili per provare a incrementare il livello di qualità del lavoro a Genova che oggi, per i giovani ma non solo per loro, è ancora molto basso” afferma Lorenzo Azzolini, di Genova Che Osa. “Non lo diciamo noi, lo dicono i dati della Camera di Commercio – aggiunge Amanda Pederzolli – a livello di retribuzioni, di tipologia di contratti, di prospettive”.

“Di fronte ai silenzi del Governo sulla proposta di fissare per legge un salario minimo che garantisca alle lavoratrici e ai lavoratori una paga oraria che non evochi lo sfruttamento, chiediamo che il Comune di Genova faccia quanto il Comune di Firenze ha già fatto, fissando un salario minimo di 9 euro da applicare agli addetti degli appalti nei quali il Comune è stazione appaltante. Un modo chiaro per dire che mai più una lavoratrice o un lavoratore che opera nei servizi in appalto del Comune di Genova possa percepire un salario da fame” dice il capogruppo e segretario genovese del Pd Simone D’Angelo.

“Quella del salario minimo è una battaglia di civiltà, che trova il favore del 70% delle cittadine e dei cittadini. Per questo abbiamo scelto la strada di una delibera di iniziativa popolare – continua – sarebbe bastata la firma di un consigliere per portare la proposta in sala rossa, ma la nostra volontà è di portarci anche i genovesi e le genovesi, sia coloro che hanno votato il Partito Democratico, ma anche tante e tanti che non lo hanno fatto e che siamo certi di trovare al nostro fianco in questa richiesta”.

Nel momento in cui la proposta sarà dichiara ammissibile dagli uffici comunali – entro 50 giorni dalla presentazione – Genova Che Osa avrà tre mesi per raccogliere 200 firme e quindi per portare il documento in commissione e poi in consiglio comunale entro settembre. “Per noi è un modo di far discutere di questi temi nelle sedi istituzionali visto che fino a oggi il sindaco Bucci e l’amministrazione sono stati sordi alle nostre richieste di dialogo”, sottolinea Azzolini.

Genova Che Osa spiega che “i contratti a tempo indeterminato offerti a Genova sono solamente il 18% del totale, percentuale decisamente più bassa rispetto a quelle di altre città del nord Italia come Torino e Milano. La legge ligure prevede di pagare le persone con un contratto di tirocinio 500 euro al mese, la metà della soglia di povertà assoluta, che si attesta sopra i 900 euro mensili. Leggendo questi dati non stupisce che il 90% delle persone giovani dica che Genova non risponde alle esigenze lavorative”.

Alla conferenza stampa, oltre ai consiglieri e alle consigliere comunali del Partito Democratico, erano presenti anche la consigliera Francesca Ghio e il consigliere Filippo Bruzzone della lista Rossoverde: “Bucci è convinto che i giovani debbano fare la gavetta, ma non è possibile che cittadini che hanno investito in percorsi di studio e formazione debbano essere scarsamente se non affatto retribuiti per dieci anni, dietro al termine salario minimo ci stanno tutte le difficoltà di chi non ha i soldi per vivere e soffre la frustrazione di non riuscire a inserire dignitosamente nel mondo del lavoro”, conclude Ghio.