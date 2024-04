Allarme in mattinata a Sestri Ponente, fuga di gas da un camioncino alimentato a Gpl

Genova. Fuga di gas questa mattina in via Menotti a Sestri Ponente. I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini allarmati dal forte odore che si sentiva in strada.

I pompieri, grazie alla strumentazione in dotazione, sono riusciti a identificare la provenienza del gas infiammabile da un camioncino alimentato a Gpl.

Delimitata la zona e chiusa la bombola del mezzo, hanno provveduto a verificare che non vi fossero accumuli di gas in pozzetti e tombini considerando che il Gpl è un gas più pesante dell’aria e quindi tende a stratificare verso il basso.

L’intervento si è concluso in tarda mattinata senza conseguenze per le persone.