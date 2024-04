Allarme bomba a Giurisprudenza, evacuata la facoltà

Genova. Allarme bomba nel pomeriggio di martedì alla facoltà di Giurisprudenza, in via Balbi 5.

Una telefonata anonima arrivata intorno alle 17 ha segnalato la presenza di un ordigno: poche parole, e poi la chiamata è stata interrotta.

La facoltà è stata evacuata in via precauzionale e sul posto è intervenuta la polizia, con la squadra artificieri e i cani da ricerca esplosivo, che intorno alle 18.30 erano ancora impegnati nella ricerca. Dai primi accertamenti sembra però che la telefonata sia arrivata da una persona che già in passato ha denunciato la presenza di bombe procurando falsi allarmi.

Nonostante questo, la direttrice amministrativa della facoltà ha comunque ritenuto più sicuro evacuare l’edificio per procedere con la bonifica.

Notizia in aggiornamento