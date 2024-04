Genova. Una strada interna che collega l’ingresso a Valletta Carbonara a disposizione di tutta la cittadinanza, e poi nuove aule, una palestra, una mensa e soprattutto una nuova residenza universitaria. Sono cinque gli interventi, già in corso o in attesa di finanziamento, con cui l’Università di Genova punta a trasformare l’Albergo dei Poveri nel nuovo grande campus di scienze umanistiche e sociali del capoluogo ligure e dell’intera Liguria. Un progetto che vedrà convergere nella struttura del 1.600 circa 5.200 studenti delle facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lingue.

L’ex Albergo dei Poveri è a oggi dell’Asp Emanuele Brignole, che ha assegnato all’Università, con concessione del diritto di superficie fino al 2052, la gran parte dei sei piani su cui si sviluppa l’edificio. Tra il 2020 e il 2021 l’Ateneo ha messo a punto una serie di progetti finalizzati a realizzarvi un nuovo e moderno campus dotato. Il dettaglio dei cantieri è stato illustrato nel corso di un sopralluogo della commissione consiliare Cultura del Comune.

Un “percorso artistico” per collegare l’Albergo dei Poveri a Valletta Carbonara

Si parte dalla strada interna che collegherà piazzale Brignole a Valletta Carbonara, un percorso di 120 metri di lunghezza che attraversa l’Albergo dei Poveri finanziato in ambito Pinqua: l’università è il soggetto attuatore per il Comune, e i lavori dovranno necessariamente terminare entro il 31 dicembre 2025.

Un progetto che vale 5,7 milioni di euro, già quasi tutto finanziato, per cui sono in corso i preliminari interventi di bonifica, rilevata la presenza di amianto. Al termine dei lavori studenti e cittadini potranno arrivare in Valletta Carbonara attraversando un tunnel illuminato con pareti che ospiteranno installazioni artistiche e proiezioni.

Palestra e mensa al piano terra, la residenza universitaria al quarto piano

All’interno dell’Albergo dei Poveri invece partirà a breve il cantiere per la realizzazione di una palestra al piano terra: tre sale e 500 metri quadri di spazio per allenarsi, un progetto da 2,1 milioni di euro finanziato al 60% i cui lavori dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. A questo si aggiunge la realizzazione di una nuova mensa, sempre al piano terra, e di una nuova “stecca” di aule: l’obiettivo, ha spiegato il prorettore Claudio Carmeli, è quello di ottimizzare le risorse: “È impensabile oggi riservare a una sola facoltà le aule – ha sottolineato durante il sopralluogo – Studenti di tre facoltà si ritroveranno all’Albergo dei Poveri, chiaramente non tutti insieme in contemporanea”.

Lavori in corso all’Albergo dei Poveri: i progetti per trasformarlo in campus universitario

L’altro cantiere particolarmente importante è quello che risponde proprio a una delle esigenze primarie degli studenti: gli alloggi. Al quarto piano dell’ala est dell’Albergo dei Poveri verrà dunque realizzata una residenza da 96 posti letto in 42 camere doppie, i cui lavori andranno di pari passo con la realizzazione della mensa da 180 posti.

In questo caso il cantiere vale 10,5 milioni di euro finanziati al 75% con fondi del Pnrr. La residenza per gli studenti si svilupperà su 1900 metri quadri, la mensa su 1.120, e i lavori, tenendo conto del tempo necessario all’aggiudicazione, dovranno essere terminati entro la fine del 2026.